川普滿意度崩盤 跌到34%最低點

距離卸任不到一周，川普總統滿意度僅剩34%，堪稱四年來最低。(Getty Images)

距離卸任不到一周，川普 總統迎來政治生涯中支持度最低迷的時刻；根據新聞網站Politico與民調 機構「晨間諮詢」(Morning Consult)的最新聯合民調顯示，川普滿意度僅剩34%，堪稱四年來最低，不滿意度則是高達63%；而在共和黨支持者與獨立選民當中，彈劾 川普的支持度也提升許多。

受到國會大廈暴動的影響，除了國會兩黨皆出面譴責之外，川普的支持度在過去一周更直落約10個百分點；該民調是在1月8日至11日期間進行的訪調。

事實上，過去四年在30歲介於40歲之間的民眾，川普支持度大多呈現平穩的狀態，但他過去不斷否認選舉結果的言論以及受到國會暴動事件的影響，終於重創他長期穩定維持的支持度，影響力遠超越他廢除「歐記健保」(Obamacare)和烏克蘭「電話門」等醜聞的時期。

該民調指出，民主黨支持者對川普一面倒的反彈之外，共和黨和獨立選民對川普支持度大幅銳減，才是造成民調下滑的主因；儘管仍有高達四分之三的共和黨支持者認同川普的執政表現，但相比於2020年12月該民調得出支持度83%的結果仍下滑許多，獨立選民的滿意度也從38%下跌至29%。

自國會大廈暴動以來，各家民調都呈現一樣的結果；包括昆尼別克大學(Quinnipiac University)11日釋出的民調也顯示，川普滿意度僅剩33%，公共電視網「新聞時段」(PBS NewsHour)和馬里斯特學院(Marist College)的聯合民調則為38%。

此外，同樣自今年1月8日至11日由民調機構Hill-HarrisX做的最新調查指出，高達44%的註冊選民支持彈劾川普，18%的民眾認為川普的行為應受到譴責，38%的民眾則表示，不支持對川普的行為採取任何動作。

然而，與2019年烏克蘭「電話門」引發的彈劾案相比，當時的支持度為48%；其中多達79%的民主黨支持者認為應彈劾川普，和2020年同一調查相比下滑一個百分點，但反觀共和黨支持者有71%支持彈劾，比2020年上升七個百分點，獨立選民則有38%支持彈劾川普。