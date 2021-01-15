我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

川普滿意度崩盤 跌到34%最低點

編譯林梅婕／綜合14日電
距離卸任不到一周，川普總統滿意度僅剩34%，堪稱四年來最低。(Getty Images)
距離卸任不到一周，川普總統滿意度僅剩34%，堪稱四年來最低。(Getty Images)

距離卸任不到一周，川普總統迎來政治生涯中支持度最低迷的時刻；根據新聞網站Politico與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)的最新聯合民調顯示，川普滿意度僅剩34%，堪稱四年來最低，不滿意度則是高達63%；而在共和黨支持者與獨立選民當中，彈劾川普的支持度也提升許多。

受到國會大廈暴動的影響，除了國會兩黨皆出面譴責之外，川普的支持度在過去一周更直落約10個百分點；該民調是在1月8日至11日期間進行的訪調。

事實上，過去四年在30歲介於40歲之間的民眾，川普支持度大多呈現平穩的狀態，但他過去不斷否認選舉結果的言論以及受到國會暴動事件的影響，終於重創他長期穩定維持的支持度，影響力遠超越他廢除「歐記健保」(Obamacare)和烏克蘭「電話門」等醜聞的時期。

該民調指出，民主黨支持者對川普一面倒的反彈之外，共和黨和獨立選民對川普支持度大幅銳減，才是造成民調下滑的主因；儘管仍有高達四分之三的共和黨支持者認同川普的執政表現，但相比於2020年12月該民調得出支持度83%的結果仍下滑許多，獨立選民的滿意度也從38%下跌至29%。

自國會大廈暴動以來，各家民調都呈現一樣的結果；包括昆尼別克大學(Quinnipiac University)11日釋出的民調也顯示，川普滿意度僅剩33%，公共電視網「新聞時段」(PBS NewsHour)和馬里斯特學院(Marist College)的聯合民調則為38%。

此外，同樣自今年1月8日至11日由民調機構Hill-HarrisX做的最新調查指出，高達44%的註冊選民支持彈劾川普，18%的民眾認為川普的行為應受到譴責，38%的民眾則表示，不支持對川普的行為採取任何動作。

然而，與2019年烏克蘭「電話門」引發的彈劾案相比，當時的支持度為48%；其中多達79%的民主黨支持者認為應彈劾川普，和2020年同一調查相比下滑一個百分點，但反觀共和黨支持者有71%支持彈劾，比2020年上升七個百分點，獨立選民則有38%支持彈劾川普。

川普 民調 彈劾

上一則

維安！拜登取消搭火車赴華府就職 前一晚住布萊爾國賓館

下一則

卸任面臨多項刑責 檢憂川普潛逃海外

延伸閱讀

拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後

拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後
救形象？川普盟友倡「川拜會」白宮發表告別演說

救形象？川普盟友倡「川拜會」白宮發表告別演說
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲
川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

熱門新聞

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲