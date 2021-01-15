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孤立的川普！急找人算帳 擬聘伊士曼為彈劾案辯護

記者顏伶如／綜合報導
川普總統與私人律師朱利安尼(右)因收費糾紛失和，打算延攬伊士曼(左)擔任彈劾辯護團隊律師。圖為二人1月6日對川普支持者講話。(路透)
川普總統與私人律師朱利安尼(右)因收費糾紛失和，打算延攬伊士曼(左)擔任彈劾辯護團隊律師。圖為二人1月6日對川普支持者講話。(路透)

川普總統成為美國史上第一位兩度遭到國會彈劾的總統，他與私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)之間的關係，也由熱絡變得冷淡；華盛頓郵報報導，消息人士透露，任期剩最後幾天的川普，顯得孤立、鬱悶，急著找人算帳。

報導指出，川普不滿盟友沒有在國會大廈暴動發生後挺身而出幫忙辯護，就連一路走來最挺川普的朱利安尼，如今川普也看不順眼。

朱利安尼為川普競選團隊打選舉舞弊官司，收費價碼為一天2萬元；兩名官員對華郵透露，川普已指示部屬不要付給朱利安尼律師費，並規定對於朱利安尼提出，前往決戰州打官司的出差費用核銷，都必須經過川普親自批准才行。

消息人士說，川普私下對於朱利安尼某些作為頗有微詞，對於朱利安尼獅子大開口的收費標準也感到不滿。

路透報導，兩名知情人士指出，川普考慮聘請6日曾在「拯救美國」(Save America )挺川集會上發表演說的查普曼大學(Chapman University)法律系教授伊士曼(John Eastman)，擔任彈劾案辯護律師；「拯救美國」集會之後，大批群眾旋即衝進國會大廈。

消息人士指出，川普打算延攬伊士曼擔任彈劾辯護團隊律師，辯護團隊仍由朱利安尼率領。

伊士曼面對路透詢問時，對於是否將成為川普彈劾案的辯論律師，不願承認也沒有否認，但表示：「如果美國總統問我是否願意幫忙，我當然會考慮的。」

伊士曼曾擔任最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)助理，也是川普競選團隊挑戰選舉結果的訴訟律師之一。

在6日的「拯救美國」集會上，伊士曼對台下群眾說道，川普勝利的選舉結果遭到偷竊；國會大廈被暴徒攻占後，伊士曼面臨要求辭職的輿論聲浪，查普曼大學13日發表聲明表示，伊士曼已同意立即退休。

消息人士指出，川普上次遭到國會彈劾時，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)是辯護律師團隊主將之一，川普私人律師塞庫洛(Jay Sekulow)也出力甚多，但兩人這次都不會再度為川普辯護。

川普 美國 彈劾

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