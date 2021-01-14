枕戈待旦華府危機：累癱在國會的「救駕國民兵」

為了防堵「國會山莊被攻陷事件」再度重演，美國國防部與聯邦政府從各州急召部隊「進京護駕」，13日清晨，正當國會眾議院準備上工彈劾川普時，許多記者、國會議員，卻在國會正門圓形大廳裡，發現了大批累癱在地的武裝國民兵。（歐新社）

「看到美國 變成這樣...大概是我能想到最悲傷的事。」為了防堵震驚全球的「國會山莊被攻陷事件」再度重演，美國國防部與聯邦政府正從各州急召部隊「進京護駕」，除了哥倫比亞特區進入緊急狀況外，直到1月20日拜登（Joe Biden）總統就職典禮前，華府 還將集結超過2萬名國民兵 武裝戒備。

然而13日清晨，正當國會眾議院準備上工彈劾川普時，許多記者、幕僚、甚至國會議員，卻在國會正門圓形大廳裡，發現了大批累癱在地的武裝國民兵——儘管軍方連忙澄清這批部隊只是「下課休息」，並不是真要露宿國會，但華府上下草木皆兵、重武裝兵團枕戈待旦的緊張場面，卻也讓不少國會議員們難過感嘆：「沒想到我們的極化政治，竟走到這一步。」

睡倒一片的兵 其實還在值勤

五角大廈方面澄清，這批睡倒在國會內廳的國民兵部隊，其實仍在值勤狀態，只是正好介於部隊輪調的交接過渡。聯邦政府與軍方早已為各州上京的子弟兵準備好了下榻旅館，眾人並不是兵荒馬亂、沒有後勤支援，「但軍人的習慣就是枕戈待旦...把握任何機會休養精力，因為我們無法預料下一次的戰鬥，何時會下達命令！」

五角大廈方面澄清，這批睡倒在國會內廳的國民兵部隊，其實仍在值勤狀態，只是正好介於部隊輪調的交接過渡。聯邦政府與軍方早已為各州上京的子弟兵準備好了下榻旅館，眾人並不是兵荒馬亂、沒有後勤支援，「但軍人的習慣就是枕戈待旦...把握任何機會休養精力，因為我們無法預料下一次的戰鬥，何時會下達命令！」 （美聯社）

美軍官媒《軍事時報》表示，為了回應華府緊急狀態、避免1月6日國會山莊遇襲事件再次重演，全美各州都已陸續派遣國民兵進駐華府，希望以史無前例的最高維安戒備，全力護航1月20日的正副總統就職典禮能平安進行。目前，華府上下約有1萬名國民兵鎮守，但最終總兵力預計會超過2萬人。

大批國民兵的入駐，不僅只是武裝戍衛，國會就職場地的維安支援、防禦工事、與封鎖防線，也都由國民兵協助擔當。之中的第一線守衛部隊不僅要真槍實彈，更還得隨軍攜帶非致命性的鎮暴裝備，以避免1月6日事件中「國民兵還要先回軍營換裝才能救援國會」的尷尬故事再度重演。

「謝謝美國軍警的犧牲守護！國會上下都欠你們一條命。」仍因國會遇襲案驚魂未定、甚至憤怒不止的兩院議員們，在辛勞的基層將士面前，也不分黨派地發出了感謝致意。像是政治立場南轅北轍的共和黨參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），與民主黨眾議院「四人幫」之首AOC（Alexandria Ocasio-Cortez），就分別獻上了卡片與點心，表達對國會護衛兵團的感激謝意。

「看到美國變成這樣...大概是我能想到最悲傷的事。」佛羅里達眾議員馬斯特（Brian Mast）表示，在阿富汗戰爭中被炸彈伏擊而失去雙腿，但沒想到竟然有一天，自己國家的民主國會竟然也會變成「戰地前線」一樣需要重兵守衛。諷刺的是，在國會共和黨團中，資歷尚淺的馬斯特正好是黨內「最川」的基進川普派支持者。也被不少主流派共和黨支持者嘲諷：「啊不就都你們害的？」 （美聯社）

老兵議員：沒想過議會變戰地前線

但對於那些曾經從軍、見識過戰場殘酷的老兵議員們來說，讓武裝軍隊防禦美國國會的光景，卻是既殘酷寫實又極度荒謬超現實的諷刺悲涼。

「看到美國變成這樣...大概是我能想到最悲傷的事。」佛羅里達眾議員馬斯特（Brian Mast）表示：他在阿富汗戰爭中被炸彈伏擊而失去雙腿，但總也沒想到竟然有一天，自己國家的民主國會竟然也會變成「戰地前線」一樣需要重兵守衛。

諷刺的是，在國會共和黨團中，資歷尚淺的馬斯特正好是黨內「最川」的基進川普派支持者。在兩次彈劾案、選舉人團票認證推翻案、國防授權法案不給過關案、反對國會推翻川普否決國防守權法案案...等等，馬斯特總是不惜與黨團意志對抗，屢屢站在挺川最前線。因此馬斯特對《美聯社》所感嘆的一番話，也被不少主流派共和黨支持者嘲諷：「啊不就都你們害的？」

美國國會歷史館表示：雖然在二次世界大戰、馬丁路德金恩博士遇刺、911事件以及後續的多次社會抗爭事件裡，國民兵時常會被召集前來守衛國會。但真的要讓軍隊常駐、睡在國會大廳裡，大概得追溯到1861年南北戰爭開打的瞬間。

美國國會歷史館表示：雖然在二次世界大戰、馬丁路德金恩博士遇刺、911事件以及後續的多次社會抗爭事件裡，國民兵時常會被召集前來守衛國會。但真的要讓軍隊常駐、睡在國會大廳裡，大概得追溯到1861年南北戰爭時期。 （路透）

當時，南方的邦聯軍率先在南卡羅萊納的桑特堡戰役發動砲戰，美國內戰自此開打。而下令聯邦戰爭動員的林肯總統，於是號召北方的愛國將士前來華府「保護民主國會」。一時之間，雖然各州民兵、守望相助團與志願軍都熱情響應，但各地來的鄉勇雜兵卻是激情有餘、紀律不足，一時間在國會殿堂內的吃喝拉撒、酒醉破壞，種種「愛國失態」的過程，也讓國會大廈遭遇了一場不小的整修浩劫。