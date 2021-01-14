武裝兵在走廊席地而睡…內戰以來 首見軍隊駐紮國會

為支援新任總統拜登就職，大批國民兵奉派到華府協助維安，安置成了大問題；不少國民兵就直接住進國會大廈，甚至直接躲在遊客中心大廳地上休息。(美聯社)

特勤局的情資顯示，極右翼團體可能在拜登 就職典禮前在各州首府和華盛頓特區發動武裝抗議；軍方因應可能的威脅將部署至少2萬名國民兵 ，目前已有6200人進駐國會山莊；國會建築內13日可見武裝士兵到處席地而睡，成為內戰結束以來首度有軍隊駐紮國會。

聯邦調查局(FBI )也對華盛頓特區及50個州府提出武裝示威警告，其中包括三起針對國會的潛在攻擊事件。

特勤局情資通報指出，主辦抗議的人士並鼓勵出席者「攜帶武器到場」；另一場由極右翼「布加洛男孩」(Boogaloo Boys)分支團體「自由樹」( Tree of Liberty)策畫的抗議也鼓勵「擁有武器的市民」至各地秀肌肉。

安全專家表示，川普支持者和極端主義分子近來在社群媒體上，熱烈討論暴力威脅華府，阻撓拜登順利就職。

代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)也提出警告，稱潛在的國內恐怖主義者可能發動攻擊。

特勤局20日將指揮國會和其他聯邦機構大樓的維安籌備工作，包括多達2萬名的國民兵、數千名警察和戰術官員，還有高達八呎高的鋼鐵圍欄層層防護。(Getty Images)

「我們將不會容忍任何阻礙政權和平移轉的人士，以及試圖強行占領政府大樓的群眾，暴力、蓄意破壞等違法行事。」羅森說，「沒有任何藉口。」

執法人員和國會議員已聽取潛在威脅的簡報，其中包括一個有4000人的團體預謀阻止民主黨人進入國會。

華府警察局長康提(Robert Contee III)表示，「可以預期超過2萬國名兵將駐紮華盛頓特區。」

國防部匿名官員表示，國防部將擬訂計畫，針對就職典禮提供額外協助。

目前已有6200名國民兵進駐國會山莊，周末將會再增1萬人，這些國民兵原本只被告知攜帶防身器具，後來被通知攜帶手槍及步槍等攻擊武器，因應可能的土製炸彈突襲。

國民兵在國會大廳和走廊席地而睡，議員和國會成員穿梭期間，形成強烈對比。

多達2萬名國民兵進駐國大廈及周邊地區，確保總統就職順利進行。圖為國會眾議員Vicky Hartzler給國民兵送披薩表慰問。(美聯社)

共和黨眾議員沃茨(Mike Waltz)和薇姬·哈茲勒(Vicky Hartzler)13日晚間訂購多盒披薩，親自分發給國會內的國民兵享用。

在就職典禮的維安方面，特勤局將主導調度FBI、國民兵、司法部法警局 (US Marshals)和地方執法人員和其他聯邦機構，但特勤局仍仰賴FBI蒐集並提供情報，同時需要其他單位配合設立路障並畫定巡邏區域。

考量新冠肺炎疫情和維安，此次就職典禮不對公眾開放，只有獲得入場券的貴賓才能進入；華盛頓紀念碑(Washington Monument)則因為持續的威脅，未來兩周暫停開放。

「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)