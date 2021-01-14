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武裝兵在走廊席地而睡…內戰以來 首見軍隊駐紮國會

編譯陳韻涵／綜合13日電
為支援新任總統拜登就職，大批國民兵奉派到華府協助維安，安置成了大問題；不少國民兵就直接住進國會大廈，甚至直接躲在遊客中心大廳地上休息。(美聯社)
為支援新任總統拜登就職，大批國民兵奉派到華府協助維安，安置成了大問題；不少國民兵就直接住進國會大廈，甚至直接躲在遊客中心大廳地上休息。(美聯社)

特勤局的情資顯示，極右翼團體可能在拜登就職典禮前在各州首府和華盛頓特區發動武裝抗議；軍方因應可能的威脅將部署至少2萬名國民兵，目前已有6200人進駐國會山莊；國會建築內13日可見武裝士兵到處席地而睡，成為內戰結束以來首度有軍隊駐紮國會。

聯邦調查局(FBI)也對華盛頓特區及50個州府提出武裝示威警告，其中包括三起針對國會的潛在攻擊事件。

特勤局情資通報指出，主辦抗議的人士並鼓勵出席者「攜帶武器到場」；另一場由極右翼「布加洛男孩」(Boogaloo Boys)分支團體「自由樹」( Tree of Liberty)策畫的抗議也鼓勵「擁有武器的市民」至各地秀肌肉。

安全專家表示，川普支持者和極端主義分子近來在社群媒體上，熱烈討論暴力威脅華府，阻撓拜登順利就職。

代理司法部長羅森(Jeffrey Rosen)也提出警告，稱潛在的國內恐怖主義者可能發動攻擊。

特勤局20日將指揮國會和其他聯邦機構大樓的維安籌備工作，包括多達2萬名的國民兵、...
特勤局20日將指揮國會和其他聯邦機構大樓的維安籌備工作，包括多達2萬名的國民兵、數千名警察和戰術官員，還有高達八呎高的鋼鐵圍欄層層防護。(Getty Images)

「我們將不會容忍任何阻礙政權和平移轉的人士，以及試圖強行占領政府大樓的群眾，暴力、蓄意破壞等違法行事。」羅森說，「沒有任何藉口。」

執法人員和國會議員已聽取潛在威脅的簡報，其中包括一個有4000人的團體預謀阻止民主黨人進入國會。

華府警察局長康提(Robert Contee III)表示，「可以預期超過2萬國名兵將駐紮華盛頓特區。」

國防部匿名官員表示，國防部將擬訂計畫，針對就職典禮提供額外協助。

目前已有6200名國民兵進駐國會山莊，周末將會再增1萬人，這些國民兵原本只被告知攜帶防身器具，後來被通知攜帶手槍及步槍等攻擊武器，因應可能的土製炸彈突襲。

國民兵在國會大廳和走廊席地而睡，議員和國會成員穿梭期間，形成強烈對比。

多達2萬名國民兵進駐國大廈及周邊地區，確保總統就職順利進行。圖為國會眾議員Vic...
多達2萬名國民兵進駐國大廈及周邊地區，確保總統就職順利進行。圖為國會眾議員Vicky Hartzler給國民兵送披薩表慰問。(美聯社)

共和黨眾議員沃茨(Mike Waltz)和薇姬·哈茲勒(Vicky Hartzler)13日晚間訂購多盒披薩，親自分發給國會內的國民兵享用。

在就職典禮的維安方面，特勤局將主導調度FBI、國民兵、司法部法警局 (US Marshals)和地方執法人員和其他聯邦機構，但特勤局仍仰賴FBI蒐集並提供情報，同時需要其他單位配合設立路障並畫定巡邏區域。

考量新冠肺炎疫情和維安，此次就職典禮不對公眾開放，只有獲得入場券的貴賓才能進入；華盛頓紀念碑(Washington Monument)則因為持續的威脅，未來兩周暫停開放。

「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)

國民兵 FBI 拜登

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