裡應外合？3共和黨議員被指策畫國會暴動

支持川普的極端民兵團體在國會暴亂發生後，仍在社群媒體上討論暴力威脅華府，阻撓拜登順利就職。圖為民眾團體去年4月攜武衝擊密西根州府大樓。(美聯社)

國會大廈遭到暴徒攻占的數周前，右派挺川運動「阻止偷竊」(Stop the Steal)發起人亞歷山大(Ali Alexander)曾公開表示，正與三位共和黨 籍國會議員共同籌畫在參眾兩院確認選舉人票結果當天，於華府舉辦大規模活動；消息曝光後，讓某些共和黨眾議員 在這起暴動事件當中是否扮演 「裡應外合」角色，備受關注。

亞歷山大在直播平台Periscope談話中指出的三位共和黨籍國會議員為：亞利桑納州 聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)、阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)。

雖然亞歷山大的影片已經刪除，但非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)指出，他在談話中說：「我們四人擬好計畫，要在國會投票時施加最大的壓力。」他也說，計畫就是要讓群眾在國會大廈的怒吼，讓當時在國會裡的共和黨員能夠改變心意。

國會暴動造成至少五人死亡，亞歷山大及「阻止偷竊」組織已雙雙遭推特停權；畢格斯、布魯克斯、戈薩則面臨龐大輿論壓力。

紐約時報報導，聯邦機關已經展開調查，了解是否有國會議員或國會警員涉入國會大廈暴動事件。

民主黨籍科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)13日指出，有共和黨籍眾議員在事發前一天，帶領後來參與暴動抗議者群眾到國會大廈裡探路。

他說，這些議員應該從國會踢除，終身禁止擔任選舉公職；如果調查屬實，這些人也應該受到犯罪調查，並到遭到起訴。

美聯社報導分析，國會大廈暴動堪稱各種極端團體大結合，包括民兵組織、白人至上主義團體、準軍事組織、反口罩人士、狂熱派川普支持者，專家認為這是多年來激進氣氛升高、黨派對立嚴重，以及對於準軍事組織越來越沉迷的混合因素所導致，時空背景則是新冠疫情大流行期間。

「人權研究與教育中心」(Institute for Research & Education on Human Rights)執行主波格哈特(Devin Burghart)比喻說，整個環境就好像一條輸送帶，一旦激進分子進入這條輸送帶，就會被鋪天蓋地的文宣給淹沒，被推著一直向前走，直到最後帶著武器加入暴動。

「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)