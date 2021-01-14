裡應外合？3共和黨議員被指策畫國會暴動
國會大廈遭到暴徒攻占的數周前，右派挺川運動「阻止偷竊」(Stop the Steal)發起人亞歷山大(Ali Alexander)曾公開表示，正與三位共和黨籍國會議員共同籌畫在參眾兩院確認選舉人票結果當天，於華府舉辦大規模活動；消息曝光後，讓某些共和黨眾議員在這起暴動事件當中是否扮演 「裡應外合」角色，備受關注。
亞歷山大在直播平台Periscope談話中指出的三位共和黨籍國會議員為：亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)、阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)。
雖然亞歷山大的影片已經刪除，但非營利組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)指出，他在談話中說：「我們四人擬好計畫，要在國會投票時施加最大的壓力。」他也說，計畫就是要讓群眾在國會大廈的怒吼，讓當時在國會裡的共和黨員能夠改變心意。
國會暴動造成至少五人死亡，亞歷山大及「阻止偷竊」組織已雙雙遭推特停權；畢格斯、布魯克斯、戈薩則面臨龐大輿論壓力。
紐約時報報導，聯邦機關已經展開調查，了解是否有國會議員或國會警員涉入國會大廈暴動事件。
民主黨籍科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)13日指出，有共和黨籍眾議員在事發前一天，帶領後來參與暴動抗議者群眾到國會大廈裡探路。
他說，這些議員應該從國會踢除，終身禁止擔任選舉公職；如果調查屬實，這些人也應該受到犯罪調查，並到遭到起訴。
美聯社報導分析，國會大廈暴動堪稱各種極端團體大結合，包括民兵組織、白人至上主義團體、準軍事組織、反口罩人士、狂熱派川普支持者，專家認為這是多年來激進氣氛升高、黨派對立嚴重，以及對於準軍事組織越來越沉迷的混合因素所導致，時空背景則是新冠疫情大流行期間。
「人權研究與教育中心」(Institute for Research & Education on Human Rights)執行主波格哈特(Devin Burghart)比喻說，整個環境就好像一條輸送帶，一旦激進分子進入這條輸送帶，就會被鋪天蓋地的文宣給淹沒，被推著一直向前走，直到最後帶著武器加入暴動。
「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)
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