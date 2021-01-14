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分析：匿名者Q重塑共和黨 川粉變激進

記者顏伶如／綜合報導
陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)讓共和黨大變樣，支持者更變得激進。圖為該團體成員去年11 月在紐約示威示威。(路透)
陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)讓共和黨大變樣，支持者更變得激進。圖為該團體成員去年11 月在紐約示威示威。(路透)

華盛頓郵報分析，陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)讓川普率領的共和黨從此改變，支持者更變得激進，國會大廈遭到群眾攻占的事件，可能只是開端而已。

報導指出，「匿名者Q」透過網路宣揚的理論中，把川普塑造成救世主般的戰士，對抗存在於「深州」(deep state，或深層政府)的撒旦崇拜者；如此說詞，在真實世界造就了極端路線的民兵組織，恐將成為拜登政府的燙手山芋，美國民主也可能受到威脅，而且這一切都才方興未艾。

國會大廈遭暴徒攻占，就好像「匿名者Q」天馬行空的情節真實上演：成千上萬名效忠川普的支持者，受到領袖川普的號召之下從各方聚集到華府，大批身穿有著「Q」象徵標誌、扛著川普旗幟的群眾逼進或衝進國會以伸張正義，其中有人還帶了塑料手銬、繩子及槍枝，把國會議員嚇得躲到桌子底下。

源起於網路狂熱社團的「匿名者Q」，在這次暴動事件中顯然大力動員抗議群眾，一名闖入參院男子身上就穿著有「Q」字樣的T恤，一名身穿皮毛在參院拍照的男子更是以「匿名者Q巫師」聞名的人物；暴動發生後，推特關閉了7萬多個與「匿名者Q」有關的帳號。

對於暴動事件的慘痛後果，「匿名者Q」並未承擔責任，但涉入事件程度之深，卻反映出這個陰謀論組織的勢力有多龐大，以及「匿名者Q」在短期間內已經迅速壯大；在右翼討論平台及加密通訊軟體上，「匿名者Q」信徒持續討論著如何進一步推翻選舉結果，以及若有必要將訴諸暴力。

華盛頓郵報指出，即使川普離開白宮，「匿名者Q」對於保守派人士思想的操控，仍將持續擴大。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪哲莉‧格林(Marjorie Taylor Greene)、科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)都是「匿名者Q」支持者，不少共和黨人士則轉推過「匿名者Q」的口號。

「匿名者Q」從網路崛起，一路成為挺川派人士的大規模暴力行動，顯示「匿名者Q」除了對拜登就職典禮安全造成威脅，更對拜登執政帶來除了疫情之外的另一層挑戰。

「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)

陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)讓共和黨大變樣，支持者更變得激進。圖為該團體...
陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)讓共和黨大變樣，支持者更變得激進。圖為該團體成員去年12 月前往華府參加挺川普的示威。(路透)

川普 拜登 共和黨

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