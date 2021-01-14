特勤局華府大動員 2萬國民兵高規格維安

特勤局20日將指揮國會和其他聯邦機構大樓的維安籌備工作，包括多達2萬名的國民兵、數千名警察和戰術官員，還有高達八呎高的鋼鐵圍欄層層防護。圖為國大廈外部署的國民兵。(路透)

聯邦特勤局(U.S. Secret Service)和聯邦執法機構在川普總統任內最後幾天，加緊準備防範20日總統就職當天發生暴動，並啟動美國現代史前所未見的維安動員。

華盛頓郵報(WP)報導，特勤局20日將指揮國會和其他聯邦機構大樓的維安籌備工作，包括多達2萬名的國民兵 、數千名警察和戰術官員，還有高達八呎高的鋼鐵圍欄層層防護。

高規格維安比預期提早六天展開，配合單位包括聯邦調查局(FBI )、國民兵、司法部法警局(U.S. Marshals Service)等其他聯邦機構，屆時都將聽令於特勤局指揮。

多名特勤局資深官員和國土安全部官員匿名表示，他們職涯期間未曾如此擔心；他們擔心的威脅包括武裝團體計畫包圍白宮、國會和就職典禮現場，還可能有人持槍攻擊華府 維安比較弱的目標。

一名匿名特勤局人員表示：「會為就職典禮做好各種準備。」

華府大規模提高安全行動，眾院也加裝金屬感測器，掃描進出眾院的議員和所有人。

「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)

一名曾協助就職典禮的特勤局人員表示：「這次將不同於6日，到時沒人需要呼叫國民兵了。沒人要再撥緊急電話給FBI特勤小組，他們都會在現場，事先部署做好準備。」

特勤局將安排協調所有安全決策，例如封鎖國會、控制示威群眾、該封閉哪些地鐵站和道路；不過該局還是得借重配合單位的經驗，例如靠FBI蒐集情報，仰賴國民兵和許多在地警察安置路障、巡邏就職典禮路線的安全範圍，以協助保護國會和白宮。

特勤局從1988年起便一直監管全國所有特別活動，以免這類大型集會成為恐怖分子的攻擊目標；這些活動包括超級盃、世界領袖高峰會和總統就職典禮等；過去一周，特勤局要求全國所有外地辦公室，要求回華府支援。

特勤局發言人賈斯婷．惠蘭(Justine Whelan)表示，該局一年前開始初步籌備就職典禮，但近幾個月加快腳步；不過部分人士表示，國會遭包圍事件迫使該局重新檢視其過去作業。