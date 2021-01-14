防拜登就職被添亂 Airbnb取消華府所有訂房

有華府房主表示，由於部分消費者擔憂華府安全，取消了一年前就訂好的住房，空房放出後近日反而吸引到更多計畫來華府抗議的租客。（記者張筠 / 攝影）

為避免總統就職典禮期間華府 安全隱患再升級，愛彼迎(Airbnb)13日宣布取消並禁止大華府下周的所有訂房，也禁止6日確認曾參與國會暴亂的顧客使用平台；此前有房主為避免暴力示威者進入華府，自行將1月初的訂單撤銷，並告示「此房主也是愛國者(patriot)，尊重公平、自由的選舉」，讓試圖到華府抗議的極端人士打消念頭。

愛彼迎13日指，華府市長包瑟、馬州州長霍根、維州州長諾譚已明確要求民眾不要到華府觀看總統就職典禮，且多項訊息顯示，下周或將有多個武裝團體、仇恨組織計畫干擾就職典禮，阻止聯邦議員入場；為配合聯邦及各地政府建議，愛彼迎取消大華府下周所有訂單。

愛彼迎近日也啟動調查，若在6日國會暴亂中被捕或遭指控的民眾為愛彼迎的顧客，或發現顧客與仇恨組織或犯罪團體有關聯，該民眾將被禁止使用愛彼迎平台。

哈里斯(Cynthia Harris)夫婦向來好客，也尊重來華府參加遊行 的民眾，但6日的國會暴亂讓他們大跌眼鏡，也讓他們開始更慎選房客；在愛彼迎宣布禁令前，為避免與租客 發生衝突，哈里斯只好將租金翻倍至500元，希望租客能打消租房念頭。

另外也有屋主在愛彼迎平台上明確告示，不歡迎任何試圖攪亂總統就職典禮的客人；華府愛彼迎屋主克多娃(Elisa Cordova)幾周前拒絕了一名年輕女性的訂單，該女性在訂房細則中寫來華府的目的是「幫忙停止(選舉)盜竊」，並詢問克多娃的住處距白宮多遠，是否對「愛國者」友好？

克多娃回覆她：「我也是一名愛國者！我相信言論自由和示威自由，更重要的是，我相信自由、公平的選舉，並尊重憲法。」拒絕了該訂單。

克多娃在國會暴亂後又更新房屋介紹：此房屋在16至21日期間，不是「愛國者友好」(‘patriot’-friendly)，房主有新冠意識，追求和平，也是對鄰里負責的人。

「一洲焦點」談國會暴亂之後的美國政局。(世界新聞網)