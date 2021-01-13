譴責暴亂 參聯會罕見發備忘錄給全軍官兵 確認拜登當選

參謀首長聯席會議主席米利13日發出全軍備忘錄，表明軍方譴責國會暴亂，並證實拜登為新總統。(美聯社)

參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)12日採取罕見動作，聯名發表一份內部備忘錄給全體美軍官兵，譴責上周發生的國會大廈暴動，稱是對美國 憲法程序的直接攻擊，違反法律；備忘錄中也表明，軍方承認拜登 贏得2020年總統大選。

川普 煽動川粉暴徒6日攻占國會大廈，原本在開會的國會議員倉促躲避，至少五人在動亂中喪生；代理國防部長米勒(Chris Miller)已發表聲明譴責，但參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)事發後卻保持沉默。

包括密利在內的七位將軍、一位司令在備忘錄中對美軍全體官兵指出：「2021年1月6日發生於華府的暴動，是對美國國會、國會大廈及我國憲法程序的直接攻擊。」

路透取得的備忘錄顯示，參謀首長聯席會議將領強調，美軍保護及悍衛憲法的承諾，沒有改變，「言論自由與集會自由權利並不包括訴諸暴力、暴動或叛亂」。

一名政府官員對路透說，暴動發生後密利選擇沉默，是為了避免捲入政治。

路透報導，某些軍職人員近來紛紛私下表達憂慮，因為國會大廈6日遭到暴徒攻擊以來，始終沒有接到軍方高層的將領對於這起事件的任何指示。

雖然備忘錄中並沒有提到川普總統的名字，卻明確表達軍方支持遵循憲法規定，政權轉移給下一任政府。

備忘錄中寫道：「如同我們在歷史上的一貫表現，美軍將遵守文官首長的合法命令，支持文官首長以保護人民生命及財產，依法確保公共安全，全心全意致力於保護及悍衛美國憲法的承諾，抵抗所有來自國內外的敵人。」

路透報導，美國陸軍12日表示，正配合聯邦調查局(FBI)展開調查，釐清國會大廈遭受攻擊的事件裡，是否有任何現役軍人涉入；陸軍同時也與特勤局(Secret Service)合作，了解除了已經部屬的1萬名國民兵(National Guard)之外，是否還需要為拜登就職典禮增加維安支援。