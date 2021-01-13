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國會暴動前 FBI內部已通報將有「戰爭」打臉高官稱事前不知說

編譯陳韻涵／綜合12日電
華府代理聯邦檢察官舒溫與FBI華盛頓辦公室主管丹托諾13日舉行記者會說明6日國會暴亂的偵捕案情。(路透)
華府代理聯邦檢察官舒溫與FBI華盛頓辦公室主管丹托諾13日舉行記者會說明6日國會暴亂的偵捕案情。(路透)

聯邦調查局(FBI)內部文件顯示，國會暴動前一天，維吉尼亞州FBI辦公室一位官員即獲悉極端主義分子準備前往華盛頓發動暴力和「戰爭」，並撰寫明確的內部警告通報給FBI華盛頓辦公室和國會警察局，這項說法與FBI高階官員宣稱事前未獲情報的說法相悖；截至12日，聯邦檢察官已收到10萬多段影片和照片，循線逮捕暴徒，目前已有至少170件成案，其中已起訴70件。

華盛頓郵報取得的FBI內部文件顯示，國會暴動前一天，維吉尼亞州FBI一位官員在接獲情報45分鐘內，撰寫資訊報告並發布內部警告，敘述極端主義分子動身赴華府的危險計畫，包括多人分享國會建築群的地道圖，共謀者在肯塔基、賓州、麻州、南卡羅納州各地碰面，分散前往華府。

報告寫道：「1月5日，FBI諾福克郡(Norfolk)辦公室接獲可能出現暴力的消息，因應1月6日開始的『非法封鎖』。」

報告指出，「極端分子在線上討論呼籲策動暴力，包括『準備對抗國會，國會需要聽到玻璃碎裂、門被踢破的聲音，黑人的命也是命(BLM)及Pantifa奴隸士兵的血液必須流濺；訴諸暴力，準備迎戰，我們要我們的總統，否則便以死明志，沒有其他事情可以實現這個目標。」

Pantifa是極左派、反法西斯運動antifa的貶義詞，其信徒有時會與右翼極端主義分子發生暴力衝突。

這項警告是情報失誤導致國會暴亂及五人死亡的確鑿證據；這份報告迅速完成後，FBI諾福克郡辦公室立刻將資訊分享給華盛頓FBI。

FBI華盛頓辦公室主管丹托諾(Steven D'antuono)9日表示，FBI並未獲得任何川普總統支持者可能策動暴力示威的違法情事的消息；但在華郵報導出爐後，丹托諾12日改口稱5日這項情報透過「恐怖主義特別聯合工作組」(Joint Terrorism Task Forces)分享給「所有執法夥伴」，包括國會警察、公園警察、華府警察，以及聯邦及地方機關。

現已辭職的國會警察局局長迅德(Steven Sund)12日表示，警隊從未收到FBI的公告，若有收到情報將會嚴陣以對。

在各單位互踢皮球之際，華盛頓特區法院代理檢察官薛溫(Michael Sherwin)已成立資深國安與公共貪腐檢察官小組，根據檢方目前取得的10萬多項證據提起160多宗案件，將以最嚴厲的罪刑審查，包括使用爆裂物和襲警；聯邦目前已針對170人啟動刑事調查，起訴70宗案件，預料之後將會破百件。

FBI 警察 維吉尼亞州

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