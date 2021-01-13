7萬餘匿名者Q帳號 遭推特停權

推特已對7萬多「匿名者Q」帳號停權。(路透)

在國會發生暴動後，全美社群媒體 龍頭推特 (Twitter)為防範進一步暴力事件，11日宣布將分享右翼組織「匿名者Q」(QAnon)內容的7萬多個帳號停權；另外，籌款網站「GoFundMe 」也宣布，不再接受有心人士為參加潛在暴力政治活動的旅費籌資。

推特除了停止「匿名者Q」支持者的帳號使用權之外，也運用科技監測「潛在的有害推文」，進一步人工審查。

川普多年來不斷測試他在社群媒體上發言的底線，在違反推特對於選舉假資訊、煽動暴力，以及新冠病毒謠言散播等規定後，他的帳號終於遭停用。

「8日以來，超過7萬個可議帳號遭停權，其中許多帳號由單人操作。」推特表示，「這些帳號廣泛分享有害的匿名者Q相關訊息，致力宣傳陰謀論。」

推特停止分身帳號使用權並消除陰謀論訊息的措施，獲得各界讚賞，但保守派及川普總統的盟友譴責推特等社群媒體的「審查制度」。

僅幾個月來，「匿名者Q」極端主義擁護者在臉書、推特和YouTube大肆宣揚陰謀論數；「匿名者Q」獲得川普肯定與推廣，也在川普推波助瀾下吸引數百萬名粉絲。

除了社群媒體之外，群眾募資平台GoFundMe也宣布，「考量暴力行徑，GoFundMe已移除多個募款方案，這些方案內容議題籌措政治活動旅費。

GoFundMe未來也將持續審查或移除「可能存在暴力風險的政治活動旅費、意圖散播選舉假消息、鼓吹陰謀論或參與攻擊美國民主的活動」等相關募款文案。

GoFundMe是諸多響應對抗暴力的企業之一，支付公司Stripe不再支援川普政治捐款；短租平台Airbnb也宣布，將與仇和及暴力團體相關的人事移除平台，並撤銷與奉行白人至上主義「驕傲男孩」(Proud Boys)等仇恨團體有關的使用者帳號。

GoFundMe除了被有心人士利用來籌措暴力活動資金之外，仍有不少善心勸募活動，國會警察同仁即利用該平台替7日殉職的同事斯科尼克(Brian Sicknick)的家屬籌措善款。