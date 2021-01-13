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闖國會暴徒之一 奧運金牌泳將凱勒被揪出

記者胡玉立／綜合報導
奧運游泳接力賽中的凱勒(左)與 「飛魚」菲爾普斯(左二)。(Getty Images)
奧運游泳接力賽中的凱勒(左)與 「飛魚」菲爾普斯(左二)。(Getty Images)

各方人馬持續「肉搜」6日硬闖國會者，結果赫然發現，現年38歲的奧運金牌泳將凱勒(Klete Keller)也在其中。

凱勒曾獲兩枚奧運金牌， 是「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)的游泳接力隊友；他被多位前隊友和教練認出來，是6日衝進國會大廈的大批示威者之一。

治安單位自當天錄影中指認出外套上有奧運代表隊標識的凱勒(左)。(取自視頻)
治安單位自當天錄影中指認出外套上有奧運代表隊標識的凱勒(左)。(取自視頻)

由保守派新聞媒體Townhall記者發布的網路影片中可以看到，身高6英尺6的凱勒鶴立雞群地與一群人在國會圓形大廳裡，和試圖清理現場的警察推擠。

前隊友和教練說，凱勒身高很高，而且當天穿著美國奧運代表隊外套，袖子上印有USA字樣，他的綠色口罩只掛在脖子上，臉部清晰可辨；游泳新聞網站SwimSwam最早在11日報導凱勒也是衝入國會者之一。

認出凱勒的人，對他在當天現身華府國會暴亂現場多不驚訝；有人提到，他已被刪除的社群媒體帳號，近年來有許多挺川貼文，目前並未看到有任何影片有凱勒暴力舉動的畫面。

只是，若當局確認凱勒當天現身國會大廈，就可能讓他面臨法律威脅；許多當天進入國會者已面臨非法進入和行為不檢等聯邦控罪，更嚴重的指控包括盜取政府財產和違反槍枝禁令等。

凱勒曾三度參加美國奧運代表隊，2004年雅典奧運和2008年北京奧運均獲得4X200米接力泳賽金牌，2000年雪梨奧運中獲得銀牌。

凱勒最近這三年在科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)擔任房地產經紀人；房產經紀公司霍夫與利(Hoff＆Leigh)11日已將凱勒個人資料和與他有關的絕大多數內容，從網站刪除。

與此同時， 網路上瘋傳一張在6日拍下的照片，指曾與李小龍合演「猛龍過江」的武術師羅禮士(Chuck Norris)  當天也在國會暴動現埸；不過，羅禮士的經紀人公開否認，表示那只是一名長相神似的人而已。

現年80歲的羅禮士是共和黨且支持川普；他的經紀人克里策(Erik Kritzer)表示， 羅禮士至今都與家人在德克州牧場生活。

克里策說，網路上瘋傳那個人長得雖像，但羅禮士「比那人英俊得多。」

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