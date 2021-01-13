國會情資 拜登就職日 將有武裝示威 刺殺兩黨議員

國會警察局對眾院民主黨團進行情資簡報指拜登就職典禮當天，華府地區可能面臨三項恐怖攻擊計畫。(美聯社)

哈芬登郵報報導，國會警察 局(Capitol Police)11日晚間對眾院民主黨 團進行情資簡報指出，1月20日拜登就職典禮當天，華府地區可能面臨三項恐怖攻擊計畫，其中一項計畫包括發動群眾包圍國會大廈，並且刺殺民主黨籍及少數共和黨籍國會議員。

消息人士透露，在11日晚間的電話會議中，國會警察局新任領導階層對眾院民主黨團成員表示，目前正在嚴密監控三項各自獨立的恐怖攻擊計畫。

●恐攻主題點名殺民主黨議員

報導指出，根據國會警察局掌握情資，其中一項恐攻計畫是以集會遊行方式進行，號稱將創下「美國國內規模最大的武裝示威」；第二項恐攻計畫的主題，則是紀念6日攻占國會大廈時遭警察開槍打死的抗議婦人艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)。

三名眾院民主黨團成員指出，第三項恐攻計畫最令人感到憂心，包括要包圍國會大廈、白宮以及最高法院，阻止民主黨人進入國會大廈，甚至點名將殺害某些民主黨籍國會議員，好讓共和黨能夠繼續執政。

●包圍國會 暴徒發布教戰守則

民主黨聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb，賓州)12日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示：「他們說有約4000名武裝『愛國分子』將包圍國會，不讓任何民主黨人進去。」

蘭普指出國會面臨明確威脅，「這群人還發布教戰規則，說明何時開槍和何時不要開槍，因此該計畫來自有組織的團體。」

蘭普表示：「我們不會和這些人談判或講道理，他們應被起訴並受阻止，不幸的是其中包含川普總統，這也是他須遭彈劾罷免的原因。」

國會警察在6日暴亂後，全面加強警戒。(Getty Images)

●議員驚恐 預先準備防彈背心

另一個凸顯安全威脅持續擴大的跡象是執法人員簡報時提醒議員，防彈背心已被編列為可報銷的費用。

議員經歷國會6日暴動的威脅後早已有所動搖，如今新一波威脅使他們更感驚恐；一名參與電話會議的眾院共和黨人表示：「很恐怖，那是你能想像最心驚膽戰的時刻。」另一名議員表示就算通話當下不害怕，掛上電話後也會寒意四起。

在簡報中，國會警察局表示，國民兵(National Guard)已經加入支援；拜登就職日當天華府至少會有1萬5000名國民軍駐守，43州等地紛紛協助支援。

眾院民主黨團成員說，情資簡報顯示，群眾計畫包圍白宮的目的在於維護川普不受傷害，包圍最高法院則是為了讓法院系統無力行事，而包圍國會大廈的目的，是要刺殺民主黨國會議員以及沒有力挺川普，並推翻選舉結果的共和黨國會議員。