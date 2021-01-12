二度彈劾川普 拜登：別影響內閣任命就好

總統當選人拜登就任後，不想受到彈劾川普案的制肘，新參院多數黨領袖將由麥康諾(左)手中，交到民主黨舒默手中，使拜登行事較順利。(路透)

國會即將對川普總統發起二度彈劾 ，總統當選人拜登 11日在記者會上表示，希望彈劾案不會妨礙新任內閣首長的任命程序。

雖然眾院將加快腳步通過彈劾川普，但彈劾案送入參院 之後，真正進入審議極可能已經是川普下台、拜登上台之後。如此一來，拜登上台之後的優先要務例如內閣人事任命、新冠疫情紓困法案的推動，都將面臨新變數。爭議極大的彈劾案可能對拜登新政造成阻礙。

過去這段期間以來，拜登對於是否對川普彈劾小心應對，深怕破壞與共和黨參議員之間的關係。拜登11日表示：「我一直明確表示，川普不應該繼續執政。」

拜登說，11日稍早已與參、眾兩院國會領袖交換意見，討論接下來讓彈劾案與內閣人事任命在參院「雙軌併行」的可能性，也就是兩者同時進行，卻互不干擾。

拜登說，參院或許可以半天處理彈劾議程，另外半天處理任命聽證會，讓內閣人事早日通過。他也說，如此安排是否行得通，還在等候熟悉議事規程的參院人士回覆。

拜登的構想已獲得參院民主黨團領袖舒默(Chuck Schumer)支持。一旦兩位民主黨籍喬州新科聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、奧薩夫(Jon Ossoff)完成宣誓，舒默本月底即將成為參院多數黨領袖。原共和黨多數黨領袖麥康諾將拱手讓出。

舒默10日接受紐約「水牛城新聞報」(Buffalo News)訪問時說：「我們將會同一時間處理多項事情，不過我們會讓議程進行順利。」他也說，彈劾案與拜登內閣人事任命可以同時進行。

Politico新聞網站報導，部分支持彈劾川普的民主黨籍國會議員，希望推遲將彈劾案送交參院的時間點，好讓參院能先通過拜登內閣的重要人事任命，但也有民主黨籍國會議員持相反意見，主張彈劾案應該盡快推出。

民主黨籍加州聯邦眾議員謝安達(Adam B. Schiff)11日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時便說：「我們應該盡速審理彈劾案。」