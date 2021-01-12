我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

無懼戶外舉行就職典禮 拜登：參與暴動須究責

記者顏伶如╱綜合報導
拜登在家鄉德拉瓦州向媒體揮手。(美聯社)
拜登在家鄉德拉瓦州向媒體揮手。(美聯社)

國會大廈6日遭川普總統支持者入侵後，總統當選人拜登11日在德拉瓦州記者會上表示，並不害怕下周將在戶外舉行就職典禮。

美國社會陷入嚴重分歧之際，拜登就職典禮的主題訂為「美國團結」(America United)，將著重於他先前提到要「重建美國靈魂」以及促進團結的「國家新旅程」。

拜登11日接受第二劑新冠疫苗注射後在記者會上表示，對於6日的國會大廈暴力事件，「我們已經聽取簡報」。他說，所有參與這起暴動事件的人，都應該要「承擔責任」。

由於擔心川普總統支持者再度訴諸暴力抗議，國防部批准部署1萬5000名國民兵，在華...
由於擔心川普總統支持者再度訴諸暴力抗議，國防部批准部署1萬5000名國民兵，在華府內外維安。圖為來自全美各州的國民兵11日在陸續抵達華府國會山莊，展開維安。(路透)

他說，非常重要的是，對於參與暴亂、威脅他人生命、破壞公物並導致嚴重破壞的暴動者，都必須確實究責。

拜登說：「這些人都要承擔責任，我覺得國會裡絕大多數的民主黨、共和黨國會議員，都持有這個觀點。」

新任總統就職大典將於20日在國會大廈西側舉行，根據媒體報導，某些極端路線的偏激武裝分子已經放話屆時要採取行動。

距總統當選人拜登20日就職典禮進入倒數，拜登11日表示他將按計畫在戶外的儀式上宣...
距總統當選人拜登20日就職典禮進入倒數，拜登11日表示他將按計畫在戶外的儀式上宣誓就職。圖為國會山莊前的總統就職典禮舞台，上周被暴徒破壞後，11日正進行重新修復。(美聯社)

針對就職的團結全美主題，拜登團隊11日表示，拜登就職的時間剛好是國家面臨空前危機之際，就職典禮的主題將反映「一條通往璀璨未來道路的開端」。

總統就職典禮委員會表示，將推出「美國團結：旗海」(America United: Field of Flags)公共藝術，展示全美各州與屬地的旗幟。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普總統將成為1869年以來，第一個不參加繼任者就職大典的卸任總統。

對於就職典禮與上周國會大廈遭到攻占時間極為接近，拜登在記者會上說，並不害怕在戶外宣誓就職。

但前任聯邦調查局(FBI)副助理局長庫爾森(Danny Coulson)11日接受福斯新聞網訪問時，則呼籲拜登政權交接小組應該把就職典禮移到室內舉行。

國民兵11日在國會大廳內巡查。(路透)
國民兵11日在國會大廳內巡查。(路透)

庫爾森說，國會大廈發生暴亂非常可怕，就職典禮維安工作一定要全面升高，拜登團隊應該認真考慮移師到體育館的室內舉行就職典禮。

他表示：「如果讓我決定的話，我不會讓就職典禮在戶外舉行。我會改在足球場，因為我們知道如何掌控足球場的維安，我們可以控制出入口，從空拍機到人員，我們都能掌控，這是他們需要做的。」

拜登 美國 足球

上一則

川普批准！1.5萬國民兵駐華府 防拜登就職出亂子

下一則

眾院提案彈劾川普 明表決料過關…至少218議員支持

延伸閱讀

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
世界晚報／傳拜登就職前有武裝抗議 1萬5000國民兵出動維安

世界晚報／傳拜登就職前有武裝抗議 1萬5000國民兵出動維安
與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典
拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人