無懼戶外舉行就職典禮 拜登：參與暴動須究責

拜登在家鄉德拉瓦州向媒體揮手。(美聯社)

國會大廈6日遭川普總統支持者入侵後，總統當選人拜登 11日在德拉瓦州記者會上表示，並不害怕下周將在戶外舉行就職典禮。

美國 社會陷入嚴重分歧之際，拜登就職典禮的主題訂為「美國團結」(America United)，將著重於他先前提到要「重建美國靈魂」以及促進團結的「國家新旅程」。

拜登11日接受第二劑新冠疫苗注射後在記者會上表示，對於6日的國會大廈暴力事件，「我們已經聽取簡報」。他說，所有參與這起暴動事件的人，都應該要「承擔責任」。

由於擔心川普總統支持者再度訴諸暴力抗議，國防部批准部署1萬5000名國民兵，在華府內外維安。圖為來自全美各州的國民兵11日在陸續抵達華府國會山莊，展開維安。(路透)

他說，非常重要的是，對於參與暴亂、威脅他人生命、破壞公物並導致嚴重破壞的暴動者，都必須確實究責。

拜登說：「這些人都要承擔責任，我覺得國會裡絕大多數的民主黨、共和黨國會議員，都持有這個觀點。」

新任總統就職大典將於20日在國會大廈西側舉行，根據媒體報導，某些極端路線的偏激武裝分子已經放話屆時要採取行動。

距總統當選人拜登20日就職典禮進入倒數，拜登11日表示他將按計畫在戶外的儀式上宣誓就職。圖為國會山莊前的總統就職典禮舞台，上周被暴徒破壞後，11日正進行重新修復。(美聯社)

針對就職的團結全美主題，拜登團隊11日表示，拜登就職的時間剛好是國家面臨空前危機之際，就職典禮的主題將反映「一條通往璀璨未來道路的開端」。

總統就職典禮委員會表示，將推出「美國團結：旗海」(America United: Field of Flags)公共藝術，展示全美各州與屬地的旗幟。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普總統將成為1869年以來，第一個不參加繼任者就職大典的卸任總統。

對於就職典禮與上周國會大廈遭到攻占時間極為接近，拜登在記者會上說，並不害怕在戶外宣誓就職。

但前任聯邦調查局(FBI)副助理局長庫爾森(Danny Coulson)11日接受福斯新聞網訪問時，則呼籲拜登政權交接小組應該把就職典禮移到室內舉行。

國民兵11日在國會大廳內巡查。(路透)

庫爾森說，國會大廈發生暴亂非常可怕，就職典禮維安工作一定要全面升高，拜登團隊應該認真考慮移師到體育館的室內舉行就職典禮。

他表示：「如果讓我決定的話，我不會讓就職典禮在戶外舉行。我會改在足球 場，因為我們知道如何掌控足球場的維安，我們可以控制出入口，從空拍機到人員，我們都能掌控，這是他們需要做的。」