國會暴動美企反彈 萬豪飯店、大摩等暫停捐助共和黨

支持川普的暴徒6日攻占國會大廈後，原本計畫2022年在新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的美國職業高爾夫巡迴錦標賽(PGA Championship)，決定更改地點。 (美聯社)

國會大廈遭支持川普 的暴徒攻占後，不少最知名的幾家大型企業，從艾克森美孚石油 公司(Exxon Mobil)到臉書(Facebook)，近日紛紛表示將暫停政治捐款，某些企業更表明，將停止捐款給反對確認拜登當選結果的147名共和黨 籍聯邦眾、參議員。川普總統以及挺川派共和黨盟友，如今成為企業界選舉金主的切割對象。

周末，萬豪飯店(Marriott)、藍十字藍盾(Blue Cross Blue Shield)等企業首先發難指出，將停止捐款給反對確認選舉人票結果的共和黨籍國會議員，理由是這些國會議員的所作所為企圖顛覆合法選舉。花旗集團(Citigroup)則在10日跟進，發表類似聲明。

到11日上午，加入響應行列的知名企業越來越多，包括美國運通(American Express)、Airbnb、AT&T、康卡斯特(Comcast)、陶氏化學公司(Dow Chemical Co)、艾克森美孚石油公司、谷歌(Google)、臉書、福特汽車(Ford Motors)、高盛集團(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、萬事達卡(Mastercard)及微軟公司(Microsoft)。

耶魯大學管理學院教授宋能菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)分析，企業界的利益與百姓是一致的，而不是跟共和黨內偏執的挺川派獨裁路線站在一起。

非營利組織「回應政治研究中心」(Center for Responsive Politics)執行主任克魯姆霍爾茲(Sheila Krumholz)則說，大企業的這一動作其實為「象徵性的宣示」，因為企業捐款只是政黨收入的管道之一，某些候選人的企業捐款本來金額就不多，尤其是聯邦參議員。

數位支付系統Stripe已中止為川普競選團隊網站提供線上金融服務。「華爾街日報」指出，這個動作意味著川普競選網站及網路募款平台，將不再有處理支持者網路捐款的機制，形同切斷川普競選團隊的網路捐款管道。

明年PGA錦標賽 不在川普球場辦

高爾夫球界年度盛事之一的美國職業高爾夫巡迴錦標賽(PGA Championship)，原本2022年比賽要在新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行，但在暴徒攻占國會大廈之後，舉辦地點決定更改。