保守派愛用的Parler遭下架 擬告亞馬遜

保守派愛用的社群媒體Parler遭亞馬遜下架，因此憤而決定採取法律途徑提出告訴。 (美聯社)

保守派愛用的社群媒體Parler遭亞馬遜 下架，因此憤而決定採取法律途徑提出告訴；此外德國總理梅克爾 (Angela Merkel)也指出，川普總統的推特 不應被禁。

亞馬遜表示Parler有無法過濾煽動性言論的疑慮，恐怕引起暴力事件，因此停止為其提供主機服務。Parler於11日對亞馬遜提出告訴，控訴停止虛擬主機服務已違反反壟斷法，並已違約。Parler要求聯邦法官，讓平台重新上線。

本案在亞馬遜總部所在的西雅圖地方法院審理，亞馬遜雲端運算服務(Amazon Web Services)被控訴因政治因素，以雙重標準審視Parler。

法律訴訟案寫道「雲端運算服務中止Parler帳號的決策，很明顯是政治鬥爭。同時也在減少市場上微型部落格的競爭，刻意使推特得利。」

不過多位法律專家向國會山莊報(The Hill)透露，Parler反壟斷法的控訴不可能成功；因為無法證實Parler的停權，是亞馬遜與推特私下達成協議的結果。

南加大法律教授霍夫坎普(Erik Hovenkamp)：「站在反壟斷的立場，最大的漏洞就是無法證明亞馬遜與推特有共謀的行為。」

川普推特帳號被封 梅克爾不認同

對於國會大廈入侵，引發Parler遭下架與川普的推特帳號被封鎖，德國總理梅克爾也為他發聲譴責推特。梅克爾的首席發言人塞柏特(Steffen Seibert)說：「言論自由是最基本的權利，梅克爾總理認為總統的帳號被永久停權，是非常大的問題。」

塞柏特也表示，推特先前曾對川普2020大選的不實言論加註警語為正確的做法，但將帳號停權的動作太超過。他表示，言論自由的限制應由政府決定，而非私人企業。