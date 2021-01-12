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美最大電台公司 禁提「大選陰謀論」

記者顏伶如／綜合報導
全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」，上周已下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚大選陰謀論，否則將遭解聘。(Getty Images)
全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」，上周已下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚大選陰謀論，否則將遭解聘。(Getty Images)

旗下包括多個最受歡迎右派談話節目、全美規模最大的電台談話節目公司「積雲媒體」(Cumulus Media)，上周下令旗下電台節目主持人不得繼續宣揚大選陰謀論，否則將被解聘。力挺川普的知名保守派電台名嘴李文(Mark Levin)、邦奇諾(Dan Bongino)都是「積雲媒體」旗下的廣播電台主持人。

華盛頓郵報」11日報導，連續幾個月來「積雲媒體」旗下右派電台節目主持人宣傳大選陰謀論、製造聽眾憤怒情緒，如今電台高層卻突然改變方向，下令主持人不得繼續聲稱川普總統的勝選結果「被偷走」。

報導指出，就在6日挺川群眾攻占國會大廈當天，一名「積雲媒體」高層主管6日發布命令，要求旗下廣播電台主持人停止散布大選陰謀論。

「積雲媒體」節目內容部執行副總監菲利普斯(Brian Philips)在一份內部備忘錄中寫道：「我們現在就需要讓國家冷靜下來。」

備忘錄中也表示：「將不允許聲稱『大選還沒結束』的言論，因為大選爭議早就解決了，對於大選結果為何，完全沒有其他的替代路徑。」

菲利普斯對旗下電台節目主持人指出：「如果觸犯這項規定，你將立即遭開除。」

「積雲媒體」發言人未針對「華盛頓郵報」報導置評。

企業總部位於亞特蘭大的「積雲媒體」，在全美84個地區共擁有416家廣播電台，其中包括規模最大的地方新聞與談話節目電台，例如華府地區的WMAL電台，洛杉磯KABC電台、芝加哥WLS、舊金山KGO電台等。

華盛頓郵報 川普 亞特蘭大

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