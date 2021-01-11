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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

不想影響拜登 彈劾川普? 眾院變謹慎：拜登上任再交參院

編譯郭宣含╱綜合10日電
眾院議長波洛西首度表態表示，她支持啟用第25修正案讓川普下台。(Getty Images)
眾院議長波洛西首度表態表示，她支持啟用第25修正案讓川普下台。(Getty Images)

眾院10日雙向施壓川普總統下台，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，將繼續推動彈劾，雖未說明確切時程，但首次表態稱若副總統潘斯不啟用第25修正案罷黜川普總統，眾院就會開始彈劾川普；眾院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)10日則表示，眾院最快12日表決彈劾案，但可能待拜登上任百日後再交給參院。

民主黨眾院大老克萊本眾議員10日受訪表示，可等拜登就任總統後再進行正式彈劾川普。...
民主黨眾院大老克萊本眾議員10日受訪表示，可等拜登就任總統後再進行正式彈劾川普。(美聯社)

眾院民主黨人對於要多積極推動彈劾川普感到緊張，他們認為應謹慎為之，以免川普進一步鼓動暴力，更希望總統當選人拜登上任後可以即刻推動其政見，包括防疫與經濟政策；部分民主黨人私下透露，他們對於彈劾川普愈發警戒，但他們不確定該如何適當處理反對川普的聲浪。

這將成為拜登上任後的首要考驗：新政府該多嚴厲追究川普與其盟友的責任，是政治上謹慎拿捏。民主黨聯邦眾議員菲利普(Dean Phillips，明尼蘇達州)表示，彈劾會帶來多種後果，民主黨人不希望因此影響拜登新政府。

川普總統煽動支持群眾大鬧國會山莊，掀起超級政治風暴，國會正蘊釀二度彈劾川普。(美...
川普總統煽動支持群眾大鬧國會山莊，掀起超級政治風暴，國會正蘊釀二度彈劾川普。(美聯社)

眾院10日持續施壓潘斯剝奪川普權力，並就川普煽動暴徒攻擊國會一事盡快展開彈劾程序。波洛西10日致信同仁表示，眾院11日將以無約束力的決議呼籲潘斯啟用第25修正案，並要求潘斯24個小時內回應。

波洛西也指出，眾院擬第二次提出彈劾川普案，但並未說明時程；民主黨人認為，最快在本周指控川普犯下「多項重罪與輕罪。」

波洛西寫道：「為保護我國憲法與民主，我們將採取緊急行動，因為總統對我們構成即刻威脅。」

民主黨黨鞭克萊本10日表示，眾院最快12日表決彈劾案，但會等幾個月再交給參院審理；他說眾院多數民主黨人認為，川普煽動暴徒攻擊國會的行為須遭彈劾，但高層仍在討論該如何懲罰川普，但又不影響新政府。

克萊本接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，波洛西考慮現在提出彈劾，但等到拜登就任數周或100天後再將彈劾罪狀交到參院，參院一收到就必須立刻審理；「讓我們給拜登100天必要時間推動並執行他的政策。」

不過消息人士表示，民主黨人對於克萊本發言感到挫折，一人表示：「火車已離站，我認為很多人憂心該如何彈劾、如何處理並確保這不會讓國家進一步分裂。火車已在軌道上，人人有疑慮，但沒人知道該怎麼停下來。」

眾院程序委員會最快12日開始彈劾，實際彈劾表決最快13日展開。

民主黨眾議員西西林(David Cicilline)表示，截至10日下午，彈劾決議書草案已獲得眾院210人連署。

目前仍參院多數黨領袖的麥康諾日前對內部表示，他準備將可能的彈劾案交給20日後新多數黨領袖舒默主導。

波洛西表示，她支持啟用第25修正案讓川普下台，「我喜歡第25修正案，因為這能讓他下台，他不適任，而且國會強力支持再次彈劾總統。」

川普總統煽動支持群眾大鬧國會山莊，掀起超級政治風暴，國會正蘊釀二度彈劾川普。(G...
川普總統煽動支持群眾大鬧國會山莊，掀起超級政治風暴，國會正蘊釀二度彈劾川普。(Getty Images)

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