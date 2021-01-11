又有共和黨參議員逼宮：川普必須承擔犯罪責任

川普總統言辭煽動支持群眾，6日大鬧國會山莊，肆意衝撞搗毀公物，連日來掀起超級政治風暴，國會正蘊釀要二度彈劾川普總統。(美聯社)

對於民主黨籍國會議員要求川普 總統為國會大廈遭到攻占而下台，賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)成為第二位加入響應行列的共和黨 籍參議員。立場保守、向來力挺川普的圖米10日指出，川粉衝入國會大廈，恐讓川普必須因此承擔犯罪責任，最好的方式就是川普自行下台。眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)10日指出，由於川普對美國民眾造成威脅，除非副總統潘斯與內閣引用第25修正案讓川普停止視事，否則眾院將進入彈劾 程序。

共和黨參院參議員圖米10日受訪時重話批評川普，指川普煽動群眾攻擊國會，已構成彈劾理由，但他盼川普能提早辭職下台。(路透)

先前曾對拜登勝選提出質疑的圖米，10日接受國家廣播公司(NBC)專訪時說：「我覺得，對我們國家來說，最好的方式就是總統盡快自行請辭。」

圖米說，川普任期只剩最後10天，並不認為國會發動彈劾是明智之舉。他也說，對於是否應該援引第25修正案讓川普去職，各界似乎也缺乏共識。

圖米接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，川普支持者衝入國會大廈並發生暴力事件，川普恐怕必須承擔犯罪責任。

前新州州長克里斯蒂：教唆叛亂就能彈劾

共和黨籍前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)10日指出，川普煽動群眾攻進國會大廈，如此言行已經構成彈劾事由。克利斯蒂與川普擁有20年交情，2016年是第一個跳出來支持川普參選總統的州長。

克里斯蒂接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，群眾受到煽動而在國會大廈發生暴動，還有人因此喪命，「這一切其實頗為明顯，川普就是煽動者」。

被問到是否已經構成彈劾事由，克里斯蒂答道：「當然。」他也說，如果教唆叛亂還不能構成彈劾，「那我就不知道到底什麼理由應該彈劾。」

川普總統昔日重要盟友、前新澤西州長克利斯帝(右)10日批評川普總統的行徑，已被彈劾的理由充分。(美聯社)

前加州州長阿諾：川普以謊言圖謀政變

動作片影星、共和黨籍前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)10日發表演說短片，抨擊川普企圖推翻公平公正的選舉結果，「還以謊言誤導民眾，圖謀政變」。他說，川普是個「失敗的領導人」，將以「最糟糕的總統」在歷史留名，「值得慶幸的是，很快他就會變得毫不重要，就像一則舊推文一樣」。

阿諾史瓦辛格指出，其他共和黨民選官員舉著自以為是的叛亂旗幟衝進國會大暇，就是助紂為虐。他說：「我們需要的是公僕，他們應該為超越個人權力與個人政黨更高層次目標而服務才對。」