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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

白宮陷「崩潰」狀態 巴不得拜登早點交接

編譯潘勛／綜合10日電
國會山莊6日遭川普支持者暴徒衝撞搗毀，連日來正在加強保全措施，樹立鐵絲圍牆。(Getty Images)
國會山莊6日遭川普支持者暴徒衝撞搗毀，連日來正在加強保全措施，樹立鐵絲圍牆。(Getty Images)

川普政府前、現任官員10日表示，總統教唆暴民6日入侵國會山莊之後，連很多以前忠於他的官員都不再支持他，白宮目前陷入「崩潰」狀態，大家數饅頭過日子，巴不得20日早點到來，政權快點平順交接；有些官員表示，不辭職走人是為了留下來，以防川普還有躁動舉措。

路透(Reuters)10日報導，民主黨打算11日提出條款，再度彈劾川普，而很多白宮職員既沮喪又尷尬，巴不得日子趕快翻頁，他們表示，碰到同僚的責難，又很擔心自己名譽受損，未來找工作有困難。

有些人過去幾天本打算辭職，但最後決定留下來，確保政權平順交接，另防備川普及他還剩下來的核心圈有魯莽舉動。有位白宮外政府機關高級官員表示，川普已失去政府所有文武官員的支持，大家都覺得遭他背叛，現在川普還想指點政策方向，或者在最後一刻憑直覺變更什麼，都會遭到抗拒。

政府上下官員都在倒數計時，等候川普任期20日結束。一位前白宮官員表示，就他所知，白宮士氣徹底崩潰，但川普還不縮手，還想加碼蠻幹。

川普跟他的核心圈目前想轉移國人的注意力，忘了國會被圍事件，回到川普任期最後幾天的主要政策。例如在這個星期，川普打算到德州訪視美、墨邊界，誇耀自己的移民政策，此外還在白宮主持典禮，頒發總統自由勳章(Medal of Freedom)給新的獲獎人。

白宮有些人認為，川普任何舉動，想凸顯自以為的執政成就，根本沒人在乎，坦白講，人人都覺得挫敗，只希望未來兩周快快結束。

川普與副總統潘斯關係斷絕，令白宮氣氛更為低迷；川普抨擊潘斯沒想在參眾兩院聯席會議推翻選舉結果，但潘斯根本沒那個權力。暴民包圍國會山莊，川普也沒連絡潘斯，了解他是否安全。總統、副總統現已不再交談，四年白宮情誼如此結束，令人嘖嘖稱奇。

川普 白宮 德州

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