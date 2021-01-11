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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

川普屆任前最後巡禮 周二造訪美墨邊境牆

編譯陳韻涵／綜合10日電
圖為墨西哥蒂華納的邊牆抗議者早前豎起川普和邊境人員造型的人偶。(路透)
圖為墨西哥蒂華納的邊牆抗議者早前豎起川普和邊境人員造型的人偶。(路透)

國會遭川普支持者暴徒入侵後，川普總統面臨批評者呼籲他自請辭職的聲浪，越來越大，他則不管風波，宣布12日將造訪南部美墨邊牆，作為卸任前最後一次的政見巡禮 。

川普將赴德州阿拉莫(Alamo)參與400哩邊牆完工慶典，這是他對支持者的承諾，矢言在任內強化移民政策。

這趟視察將是國會遭數千名川支持者暴力入侵後，川普首度公開露面；川普在國會開會投票確認拜登為總統當選人之前，一再號召支持者上街頭抗議，鼓勵支持者從白宮廣場遊行前進國會，孰料群眾怒闖國會，暴亂收場。

川普被撻伐為慫恿群眾使用暴力並引起騷亂，這起動盪延宕國會議程約六小時且造成五人死亡。

總統的許多親密盟友在騷亂後已背棄他，紛紛要求他下台，其中不乏行政首長，如已遞交辭呈的前代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)、運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)、和教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)等。

向來挺川的競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)盛讚總統將視察南部邊牆，10日推文：「川普將視察並讚揚美墨邊牆」，搭配豎起大拇指比讚的表情符號以及川普此行細節的報導。

川普就任時，揚言要墨西哥為築牆費用埋單，但最終大多由美方出資；雖然大多數邊牆只是銜接既有的分段小型圍籬，華府在短期內已耗費數百萬元興築數百哩、高30呎的邊牆，其中一大部分在去年川普競選期間完工。

在川普造訪德州之際，眾院民主黨最快將於13日推動第二波彈劾；兩黨議員均譴責川普煽動群眾引起國會騷亂。

川普6日釋出一段影片，鼓勵支持者在國會騷亂後回家，該影片遭推特移除並禁止川普使用推特12小時，臉書隨後跟進；禁令解除後，川普回歸推特，再次發文抱怨選舉不公，譴責民主黨和拜登並宣布他不會出席拜登1月20日的就職典禮。推特隨後不久宣布永遠封閉川普帳戶。

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