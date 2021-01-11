川普屆任前最後巡禮 周二造訪美墨邊境牆
國會遭川普支持者暴徒入侵後，川普總統面臨批評者呼籲他自請辭職的聲浪，越來越大，他則不管風波，宣布12日將造訪南部美墨邊牆，作為卸任前最後一次的政見巡禮 。
川普將赴德州阿拉莫(Alamo)參與400哩邊牆完工慶典，這是他對支持者的承諾，矢言在任內強化移民政策。
這趟視察將是國會遭數千名川支持者暴力入侵後，川普首度公開露面；川普在國會開會投票確認拜登為總統當選人之前，一再號召支持者上街頭抗議，鼓勵支持者從白宮廣場遊行前進國會，孰料群眾怒闖國會，暴亂收場。
川普被撻伐為慫恿群眾使用暴力並引起騷亂，這起動盪延宕國會議程約六小時且造成五人死亡。
總統的許多親密盟友在騷亂後已背棄他，紛紛要求他下台，其中不乏行政首長，如已遞交辭呈的前代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)、運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)、和教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)等。
向來挺川的競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)盛讚總統將視察南部邊牆，10日推文：「川普將視察並讚揚美墨邊牆」，搭配豎起大拇指比讚的表情符號以及川普此行細節的報導。
川普就任時，揚言要墨西哥為築牆費用埋單，但最終大多由美方出資；雖然大多數邊牆只是銜接既有的分段小型圍籬，華府在短期內已耗費數百萬元興築數百哩、高30呎的邊牆，其中一大部分在去年川普競選期間完工。
在川普造訪德州之際，眾院民主黨最快將於13日推動第二波彈劾；兩黨議員均譴責川普煽動群眾引起國會騷亂。
川普6日釋出一段影片，鼓勵支持者在國會騷亂後回家，該影片遭推特移除並禁止川普使用推特12小時，臉書隨後跟進；禁令解除後，川普回歸推特，再次發文抱怨選舉不公，譴責民主黨和拜登並宣布他不會出席拜登1月20日的就職典禮。推特隨後不久宣布永遠封閉川普帳戶。
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