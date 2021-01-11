盟友紛警告川普 最好打消選2024的念頭

川普總統言辭煽動支持群眾，6日大鬧國會山莊，肆意衝撞搗毀公物，連日來掀起超級政治風暴，國會正蘊釀要二度彈劾川普總統。(美聯社)

2024年總統大選共和黨 由誰披掛上陣，數周以前的答案幾乎都是川普 ，但在暴徒攻占國會大廈之後，情勢瞬間逆轉，煽動川粉的川普成了共和黨陣營怪罪目標，不少盟友則紛紛警告川普，最好打消再戰2024年的念頭。

2020年大選遭逢挫敗後，據報導，川普立即告知親信，將再度挑戰2024年大選，還準備在拜登就職典禮當天宣布。

消息人士指出，但後來川普得知再次參選意味著一連串財稅資料終於必須公布，引來遭到刑事、民事調查與其他訴訟的風險，對於參選2024年的熱情便開始降溫。

上周發生的兩起事件，更讓川普再度參選面臨考驗。首先是共和黨在喬治亞州5日兩席參議員複選中完全落空，黨內出現怪罪川普的聲浪，緊接著國會大廈6日遭到川粉攻占，越來越多共和黨人士嚴正要求川普為煽動群眾負責。

曾支持川普或在川普手下做事的共和黨人士受訪時表示，川普再次參選的機會已經不高，只不過川普仍然喜歡拿2024年大選來說嘴。某些川普盟友說，倘若川普改變心意，果真決定再度參選，一定會努力勸退。

一名川普友人便說：「川普不會參選2024年的，只會到處放話聲稱要選，對大家吊胃口，他絕對不會說出『我不選』的話，但到頭來就是不會參選。」

曾參與兩次總統大選的共和黨選舉顧問康安特(Alex Conant)分析，現階段的共和黨比兩個月之前更為分歧，「狀況不應該是這樣子的」。他說：「我們即將變成反對黨的當下，最應該做的事情，就是團結。」

某些共和黨人士則說，川普就算下台，將仍然是支持者心目中的領導人，儘管到時候川普已與共和黨權利階級脫勾。

曾任布希總統特別助理、與川普陣營關係友好的詹寧斯(Scott Jennings)指出：「川普與我所認識的共和黨領袖都不一樣。」