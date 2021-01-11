保守派本營Parler 慘遭蘋果、谷歌下架

保守派人士移轉到新的社群平台Parler，也被蘋果等禁止。(歐新社)

社群媒體 應用程式Parler執行高層10日表示，由於亞馬遜網路服務(AWS)決定停止Parler的網路服務，該平台可能在10日傍晚消失一段時間；川普 總統遭主流社群媒體一一驅逐後，可望為社群媒體平台帶來重大轉變。

川普支持者6日闖進國會後，Parler不斷面臨批評；其他社群媒體出現許多Parler用戶的聊天截圖，他們公開討論圍攻國會的暴力計畫，包括攜帶武器並想像攻擊特定政治對手。

Parler政策長艾美．佩科夫(Amy Peikoff)10日告訴「福斯與朋友周末節目」：「我們顯然被針對了。」在此前一天，Parler成為蘋果 App Store免費應用程式下載冠軍，之後則遭下架。

佩科夫表示：「我認為我們受到不公正對待。」

佩科夫10日指出，Parler未必遭科技公司針對，而是在背後施壓那些科技公司的人；「其實我們懷疑我們遭用多種方式陷害，因為我們查看內容時，許多帳號都是兩天前創立而且只有幾篇貼文，有些內容則是自以為模仿右派暴力的內容。」

Parler執行長馬澤(John Matze)告訴福斯「週日早晨談未來」，Parler會試圖盡快重回線上。

蘋果和谷歌皆以Parler未移除引發暴力和非法活動的內容為由，將該應用程式下架。

川普逐漸失去各大主流社群媒體的發聲管道後，他8日表示可能在近期成立自己的平台，不過美聯社報導，這不可能一夕成真。

言論自由專家預期，所有社群媒體平台將面臨更大壓力以限制煽動言論；公民媒體專家佐克曼(Ethan Zuckerman)預期川普遭逐出許多社群平台後可能為網路帶來轉大轉變，包括社群媒體的意識形態分裂，而且川普無論到哪都會吸走一群觀眾。