推特封鎖川普合法嗎？ 法學專家這樣看

川普總統的推特帳戶被永久停用，手機界面顯示「帳號已被終止」。(歐新社)

社群媒體推特 決定永久禁止川普 總統再使用其個人帳戶，川普兒子小唐諾馬上用推特指責「言論自由不復存在美國」，但法學專家指出，憲法第一修正案保障言論自由，禁止的是政府用審查制侵犯民間言論自由，一點也不適用民間企業決定封殺某人。

紐約時報9日報導，出版商賽門與舒斯特(Simon & Schuster)日前決定取消替參議員霍利(Josh Hawley)出書，霍利揚言書商「直接攻擊憲法第一修正案」；猶他大學法學教授瓊斯(Ron Nell Andersen Jones)指出，霍利是畢業自耶魯法學院的高才生，還做過首席大法官羅伯茲的助理，不該忘了法條的基本涵義。

瓊斯指出，即便那些很曉得憲法第一修正案的人，現在都流行把限制他人言論的情事，貼上「觸犯第一修正案」的標籤，但該修正案限制的只是政府箝禁言論，社群媒體公司或出版商不是政府；事實上它們享有第一修正案賦予的權利，得在言論事宜，選擇不理睬政府的要求。

只是法律界很多人對事態發展感到不安，因為這些案例見證少數社群媒體公司擁有龐大權力，而且大致上免於究責；公司執行長換來換去，哪些言論可以接受的立場也可能隨之改變。

聖路易市華盛頓大學(Washington University)法學教授馬格里安(Gregory P. Magarian)表示，希望能聽見廣泛意見，哪怕是他都憎惡的；他另認為推特對公共論述擁有的權力，大到格外令人關切。

但馬格里安表示，川普跟霍利分別是總統及聯邦參議員，最沒資格抱怨，他們主張自己的意見會欠缺管道而沒人注意到，實在荒唐；憲法第一修正案可沒要求任何民間論壇刊登任何人的言論，推特及賽門與舒斯特不必背負修正案的任何責任。

川普曾封鎖某些用戶不得在其推特帳戶發言，而遭聯邦第二巡迴上訴法院2019年判決為違反憲法第一修正案，判決文中認為，川普身為總統，其帳戶就是公共論壇，所以他無權排除觀點不同的人民；最高法院可能最快在11日決定要不要審理有關川普推特帳戶的上訴案。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)執行主任賈弗(Jameel Jaffer)表示，自己控告川普管理其推特帳戶不當的理由便是如此，川普是政府官員，就得遵守第一修正案。