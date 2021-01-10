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川普再爆施壓通話 曾要求喬州調查員「找出舞弊行為」

記者胡玉立／綜合報導
川普總統被揭曾三次致電喬州官員，要求找出涉嫌舞弊的選票；圖為他日前為喬州的共和黨參議員候選人助選。(歐新社)
川普總統被揭曾三次致電喬州官員，要求找出涉嫌舞弊的選票；圖為他日前為喬州的共和黨參議員候選人助選。(歐新社)

華盛頓郵報9日引述知情人士消息，揭露川普總統去年12月23日曾親自打電話給喬治亞州選票詐欺指控案的首席調查員，要求對方「找出舞弊行為」，還說對方將因此成為「民族英雄」。

法律專家指出，川普試圖干預正在進行的調查，可能構成妨礙司法公正或其他違法行為；但專家也警告，電話如果沒有錄音，可能難以證明川普犯行。

幾天前，才傳出川普曾於2日電話施壓喬治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求他「找出」足以超越總統當選人拜登在喬州勝選的票數。該通電話錄音被公開後，法界人士認為川普可能已觸犯喬州法律。

喬州州法對於「教唆選舉舞弊」(solicitation of election fraud)與「密謀從事選舉舞弊」(conspiracy to commit election fraud)兩項犯罪均訂有條款。法律專家指出，州法犯罪不在總統特赦權限範圍之內，川普將無法為自己赦免。

知情人士指出，川普另在聖誕節前不久致電喬治亞州務卿辦公室調查主任，該首席調查員正在調查選票欺詐指控案。由拉芬斯伯格發起的該項調查，是因有人指控科布郡(Cobb County)選舉官員不當接受簽名與檔案不符的郵寄選票。全案經調查審核後，州政府官員12月29日得出結論：指控毫無根據。審核過程中，超過1萬5000個樣本中，只有兩個簽名不相符。

拉芬斯伯格向媒體證實，川普確曾致電給那位首席調查員，雖然他不清楚對話細節，但川普試圖干預此案並不恰當。拉芬斯伯格說：「調查正在進行中，我不認為民選官員應參與此程序。」

自大選日以來，川普為了將選舉結果翻盤，至少曾向喬州政府官員打過三次電話。最早一次是12月初打給州長坎普（Brian Kemp）指責坎普認證喬州選舉結果；然後是12月23日打給正在調查選舉舞弊指控案的調查員。1月2日打給拉芬斯伯格的電話則長達一小時，川普在電話中軟硬兼施，還威脅拉芬斯伯格若拒絕他的要求，將「承受很大風險」。

幾名前檢察官說，川普打電話給喬州首席調查員，可能涉及違反反賄賂法或干擾正在進行的調查，恐有嚴重刑事後果。

紐約前聯邦檢察官、水門檢控團隊前任成員艾克曼(Nick Akerman)說：「哦，天哪，這當然是一種阻礙，無論從什麼角度切入。」他表示，如果川普這麼做不算觸犯喬州法律犯下阻礙罪，他會很「震驚」；川普特別花時間找出調查人員是誰、設法拿到對方電話，然後打電話給對方，「種種事實都顯示，川普試圖影響正在發生的事」。

川普1月2日致電拉芬斯伯格前，曾至少試圖聯繫他18次，但電話被新聞辦公室裡實習生接到時，都被認為是惡作劇。最後在白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)安排下，才有了川普與拉芬斯伯格的電話會議。

川普(右)總統繼被揭曾打電話給喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(左)，要求找出作弊選票後...
川普(右)總統繼被揭曾打電話給喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(左)，要求找出作弊選票後，9日又被揭曾在上月聖誕節前致電喬州選票詐欺指控案的首席調查員。(歐新社)

川普 喬州 喬治亞州

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