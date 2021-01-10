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眾院確定周一提案 二度彈劾川普

記者胡玉立╱綜合報導
在民主黨眾院議長波洛西領導下，眾院11日就將提案，第二次彈劾川普總統，嚴懲川普煸動教唆支持者攻擊國會。(Getty Images)
在民主黨眾院議長波洛西領導下，眾院11日就將提案，第二次彈劾川普總統，嚴懲川普煸動教唆支持者攻擊國會。(Getty Images)

民主黨加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)9日推文表示，眾院民主黨人確定將於11日提案要求彈劾川普總統，雖然也有共和黨人支持彈劾，但民主黨籍的總統當選人拜登卻拒絕表態；拜登表示川普的確不適任，但彈劾與否由國會決定，他將專注於就職後推動新政府各項優先要務。

川普支持者6日在白宮前集會。(美聯社)
川普支持者6日在白宮前集會。(美聯社)

另方面，有線電視新聞網(CNN)9日引述一名與潘斯副總統關係密切人士報導，潘斯並沒有排除援引憲法第25修正案由內閣成員發動，讓川普提前卸職的可能；潘斯希望保留此一選項，以防川普變得更不穩定。

共和黨籍的賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)9日也表示，川普的確「犯了可被彈劾的罪行」，但川普參院重要盟友、共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則要求拜登疏通，要眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)莫再彈劾川普；他警告說，此舉「將進一步摧毀這個國家」。

劉雲平在9日推文中指出，川普支持者6日於國會暴動後，目前眾院已有180個共同發起人支持由眾議員席希林(David Cicilline)、拉斯金(Jamie Raskin)、他及眾院司法委員會(House Judiciary Committee)幕僚起草的新彈劾案。此案訂11日於眾院提出。

2019年12月眾院首度發起對川普彈劾，劉雲平也是積極參與者，但彈劾案在當時共和黨主導的參院失敗。

對民主黨提案發動二度彈劾川普總統，總統當選人拜登認為時間不及，僅稱川普「不適任」...
對民主黨提案發動二度彈劾川普總統，總統當選人拜登認為時間不及，僅稱川普「不適任」。(美聯社)

拜登8日在家鄉德拉瓦州記者會上，對國會打算提動議彈劾川普表示，他競選總統的主因正是因為他一直認為「川普不適任，他是美國歷史上最無能的總統之一。」但拜登拒絕表態支持此刻將川普趕下台，他堅稱彈劾應由國會決定。

拜登強調，他專注於就職後推動三大優先任務；擊敗新冠病毒，公平合理地分配疫苗，以及恢復艱困的經濟。

民主黨人訂11日推出的彈劾案內容譴責川普「煽動叛亂」，導致支持他的暴民衝進國會大廈，令一名警察喪生。彈劾案提到川普拼命耍手段想推翻喬治亞州選舉結果，要求禁止川普再次選總統。

民主黨人同時將成立委員會，以評估川普是否適任總統，作為運用憲法第25條修正案將川普免職的準備。波洛西和民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)呼籲副總統潘斯和內閣援引第25條修正案剝奪總統職位，迫使川普卸任，由副總統接任總統職務。

與潘斯關係密切的這名人士說，潘斯團隊內部擔憂川普可能會採取某種魯莽行動，將國家置於危險中；因此不排除可能援引第25修正案，甚至啟動彈劾程序。

與此同時，8日與川普共度了一天的川普盟友葛理漢，懇求拜登取消彈劾；他替川普說話，指川普拍的影片對於化解國會暴動當天情勢「有幫助」。

在民主黨眾院議長波洛西領導下，眾院11日就將提案，第二次彈劾川普總統，目前仍是參...
在民主黨眾院議長波洛西領導下，眾院11日就將提案，第二次彈劾川普總統，目前仍是參院多數黨領袖的麥康諾表示，等新總統就職後再說。(美聯社)

白宮則指民主黨提出彈劾案將「分裂國家」，眾議院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也拒絕支持彈劾案。

彈劾案需要參院三分之二參議員投票支持定罪和罷免總統。所以關鍵問題是：參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)是否會在19日下屆會議前讓參院重新開審，以及他是否支持彈劾案。

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