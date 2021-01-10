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抓暴徒！民主黨議員籲社媒留證據 FBI：我們會找上門

編譯林育正／綜合9日電
在眾院議長波洛西辦公室擺拍的阿肯薩州60歲巴內特。(路透)
在眾院議長波洛西辦公室擺拍的阿肯薩州60歲巴內特。(路透)

國會大廈暴動案，又有兩名示威者因照片在網路上流傳，而遭到聯邦探員逮捕；其中一人更拿著眾院議長的講台，另一人則穿著皮草並戴著牛角；民主黨議員也呼籲電信業者保留社群媒體上的內容證據，以利日後追查。

國會大廈暴動後，上傳至網路的照片激增，因此聯邦調查局(FBI)呼籲大眾協助辨識示威者；司法部表示，戴著角穿著皮草，並用長矛當作國旗旗桿的示威者錢斯利(Jacob Anthony Chansley)向警方自首。

被逮捕前，錢斯利一度洋洋得意分享示威者如何闖入國會大廈，讓議員嚇得紛紛走避。他當時告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)說：「國會裡有一堆叛徒，戴上防毒面具撤退到避難碉堡，這是我們的一大勝利。」他目前面臨包括暴力闖入等多項聯邦起訴。

他表示與亞利桑納州其他「愛國者」一起到華府支持川普。

探員也逮捕了強森(Adam Johnson)，他不僅扛起眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的講台，更開心揮手大笑，照片也廣為流傳。他在走入國會大廈時，甚至在臉書上開直播，但影片已遭移除。

民主黨籍參議員，下屆參院情報委員會主席的華納(Mark Warner)致函各電信公司與社群媒體高層，呼籲保留網路紀錄和相關資料。在信中，他強調示威者記錄並且公然分享「玷汙民主過程」的非法行徑。

目前還有20多人在哥倫比亞特區的地方法院，因暴動面臨刑事訴訟；還有40多人在高等法院面臨較輕微的訴訟。但多數人在7日遭傳訊後便被釋放。但法官下令他們除非出庭或與律師會面，否則不得再來到華府。

FBI和華府警察殺人案件小組，正聯合調查殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)的死亡案件；他在不久前才成為國會警察，完成人生夢想。

FBI華盛頓分局助理局長丹托諾(Steven D'antuono)更警告暴徒，不是回家就代表沒事。他說：「就算離開華府，若發現你曾參與國會的非法行動，我們還是會找上門。」

華府 社群媒體 警察

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