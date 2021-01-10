57%盼川普立即下台 共和黨人希望他做完任期

總統川普6日煽動支持者到國會山莊抗議，最終導致流血暴亂事件後，全美有57%的人希望他立即下台。(美聯社)

路透與市場調機構易普索(Ipsos)進行得最新民調 顯示，在總統川普 6日煽動支持者到國會山莊抗議，最終導致流血暴亂事件後，全美有57%的人希望他立即下台。

於7日及8日做的民調顯示，希望川普立即下台的人，以民主黨 人居多，共和黨人則明顯希望他能完成至本月20日的任期。

民調結果還顯示，在去年11月大選投票給川普的人中，每十人就有七人反對川普的鐵杆支持者攻擊正舉行確認拜登當選總統的國會兩院聯席會議。

此外，近70%的受訪者也不認同川普激化支持者攻擊國會的做法，他在當天早上的集會中號召支持者遊行到國會山莊，並喊話「太軟弱就永遠奪不回我們的國家。」

此次民調結果也顯示公眾對事件的看法會因為不同政黨而出現極大分歧，這跟過去四年川普任內，對每一重大議題的反應完全相同，反映出撕裂的嚴重；儘管幾乎每個人都譴責暴力，但要求川普下台的大部分來自民主黨人。

雖然整體來看，過半數的人希望川普在任期結束前下台，受訪者中每十個民主黨人中有九人這麼認為，但每十名共和黨人中僅兩人有此看法。

大約30%受訪者認為，應該援引憲法第25修正案來免除川普職務。根據這項修正案，若總統喪失能力，副總統及內閣可將他免職；另外有14%受訪者認為，國會應該彈劾並將川普免職，有13% 說川普應該直接辭職。

民調還顯示，有多達79%的成年人(其中三分之二是共和黨人及在大選時投票給川普)說，參與衝擊及暴亂事件的人，都是「罪犯」或「蠢人」，9%認為他們是「關心的國民」、5%的人稱他們是「愛國者」；值得注意的是，仍有12%支持示威者衝擊國會。