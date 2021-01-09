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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

暴徒揚言要「吊死他」潘斯大怒：枉費我忠於川普4年！

編譯潘勛／綜合8日電
6日衝擊國會的暴徒，在國會山莊外架起幾座絞刑台，威脅要處死副總統潘斯。(Getty Images)
6日衝擊國會的暴徒，在國會山莊外架起幾座絞刑台，威脅要處死副總統潘斯。(Getty Images)

挺川暴民6日攻入國會事件餘波盪漾，路透(Reuters)通訊社編輯柏格(Jim Bourg)指出，他至少聽到三名入侵暴民帶著束線帶(zip-ties)，想找出副總統潘斯，把他吊死在國會山莊樹上；潘斯除對入侵事件怒形於色之外，另向好友悲歎，枉費自己四年來對川普矢忠不貳。

柏格表示，入侵國會的暴民一直說，想找出潘斯，以「叛徒罪名」絞死他，更多暴民在討論，以哪種方式處決潘斯更好。

一名社群媒體推特用戶隨後回應這則報導，分享一段視頻，內容是暴民高呼「吊死潘斯」。

潘斯。（路透）
潘斯。（路透）

川普多次向潘斯施壓，要他在國會聯席會議上，揚棄選舉人團票數，但未能如願，隨後便發生暴民衝入國會想處決潘斯一事。主持國會聯席會議的潘斯經疏散躲在國會安全地點，如此狼狽，川普仍不停在推特上攻擊他。

其他人也拍下照片，內容是暴民帶著警察綁嫌犯的束線帶，另外國會山莊外也架起幾座絞刑台。

潘斯國會好友、奧克拉荷馬州選出的聯邦參議員英霍夫(James Inhofe)對家鄉報紙「土耳沙世界報」(the Tulsa World)表示，面對暴民想找他吊死他，潘斯怒形於色，說「枉費我為(川普)做這麼多事」；潘斯歎息川普居然把敗選歸咎於他。

殷霍夫說，「我認識潘斯這麼久，從沒看過他大怒一如今日。」

自2016年選戰以來，潘斯一直忠於川普，度過眾院彈劾、特別檢察官穆勒的「通俄門」調查等風波，但6日暴民攻入國會想吊死潘斯一事，讓兩人關係顯然出現轉折。

潘斯主持6日國會參院聯席會議之前，川普便遷怒於他；該會依憲法規定，性質本來是行禮如儀，聽取選舉人團的票數統計，是確認拜登當選總統的最後步驟。但川普頻頻要求潘斯違法行事，推翻選舉結果，把勝利判給川普，但憲法沒規定潘斯有權讓川普稱心如意；潘斯在國會聯席會議上的角色大致是走個過程。

暴民入侵後，國會警衛保護潘斯到不能透露的安全地點；殷霍夫透露，自己與潘斯長談一番，潘斯表示對川普「非常生氣」。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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