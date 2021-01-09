「占領國會」一個月前網路集結 當局卻未防備

「占領國會行動」早於去年12月就在網路公開策畫，但未能引起當局的重視和防備。(美聯社)

國會6日進行總統當選人拜登(Joe Biden)的勝選程序認證，期間遭暴民闖入會場攻擊，目前已經有六人死亡；現在更有消息揭露，早在12月「占領國會行動」就在社群媒體 上進行策畫，但當局卻疏於防備，而民主黨 人更是將責任的矛頭指向臉書(Facebook)等科技巨頭。

過去幾周陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)在社群平台8kun散播的許多訊息都指出，占領國會行動早已成定局，還有許多關於暴力行動的討論。

極端主義專家表示，社群網路平台和極端主義網站上充斥許多「發展武裝行動」的警告訊息，卻都被當局忽視，才造成規模如此嚴重的攻擊行動和傷亡，華府檢察總長拉辛(Karl Racine)說：「極端份子的行為一點也不讓人意外，而且記者和執法人員都知道這些仇恨團體的計畫。」

一名8kun使用者在前一日寫道：「你們可以在6日到華府幫忙一起攻陷國會，愈多的愛國者加入愈好，我們將攻占政府大樓、殺死警察 、殺死保安、殺死聯邦政府的員工和探員，然後要求重新計票」；然而，華府警察局長康提(Robert Contee)卻在記者會上表示「完全沒有情報顯示國會將遭受攻擊」。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

此外，新聞調查網站「冒險者」(Bellingcat)在事件發生前一天也發表一篇文章，內容指出激進保守派團體將和匿名者Q、白人至上主義團體等，要如何兌現川普所言、領導一場「瘋狂的示威行動」。

內文其中還擷取線上討論的片段，鉅細靡遺地描述他們會如何對付警察、攻占和燒毀國會，主流媒體如華盛頓郵報(WP)和國家廣播公司(NBC News)也都發表過類似的報導。

事發後諸多民主黨議員陸續對社群媒體開砲，儘管過去多次呼籲社群媒體針對有關選舉的不實信息和暴力言論應加以管制，卻仍阻止不了悲劇的發生；民主黨聯邦參議員兼參院情報委員會副主席華納(Mark Warner)表示：「我們將反擊這些社群媒體，未來國會兩黨將達成共識，對他們採取行動。」