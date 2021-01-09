川粉破壞聯邦建築「可關10年」法源來自川普簽的行政令

川普曾簽署行政命令，破壞聯邦建築可最高坐牢十年，如今可適用於川粉攻擊國會；圖為工人正在修復被暴徒破壞的國會山莊外牆。(路透)

攻占國會大廈並毀壞公務的挺川群眾是否面臨法律責任，代理部長司法部 長羅森(Jeffrey Rosen)在7日發表的聲明中說，聯邦主管機關正與多個執法機構合作，全面搜證、擴大追查肇事者身分，並且將以聯邦罪名起訴，毀壞聯邦建築者若被法院裁定罪名成立，最高將面臨十年有期徒刑。如此重判刑責規定，法源基礎來自於川普 總統2020年夏季簽署的，旨在保護紀念碑、雕像等聯邦建築的行政命令。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月25日被白人警察 以膝蓋壓頸致死後，全美各地出現抗議警察暴力的大規模抗爭，不少紀念碑與雕像遭到示威群眾毀損。川普在2020年夏季簽署行政命令，對於毀壞聯邦建築者祭出最高十年監禁。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

川普在2020年7月27日的推特發文中寫道：「無政府主義者、滋事者、抗議者如果破壞或毀損我們在波特蘭的聯邦法院，或者在各州及各個城市的任何聯邦建築物，都會遭到最近剛剛重新頒布的雕像及紀念碑法起訴。至少坐牢十年。不要亂搞。」

羅森在聲明中指出，司法部承諾一定會針對攻擊政府行動追究到底，讓肇事者根據法律「全面承擔後果」。

華府特區代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)7日也說，根據川普簽署的保護聯邦資產行政命令，衝入國會的挺川群眾可能將面臨最高十年有期徒刑。