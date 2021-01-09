挑戰大選先鋒 參議員霍利成過街老鼠 出版商取消出書

密蘇里州聯邦參議員霍利曾率先宣布要在國會聯席會議上挑戰大選結果，在國會暴力事件之後，他成了「過街老鼠」。(美聯社)

國會殿堂6日遭暴徒衝入之前，密蘇里州聯邦參議員 霍利（Josh Hawley）率先宣布要在國會聯席會議上挑戰大選結果，他成了「過街老鼠」，被許多人認為是除川普 總統外，最該為此事受譴責的政治人物，已有大金主出面唾棄，出版商也決定取消替他出書。

與此同時，重量級共和黨 國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)常與川普打高爾夫、也試圖影響川普決策，他6日晚上為國會暴動事件公開與川普「切割」後，8日在華府雷根國際機場遭一群川普支持者大罵是「叛徒」。

41歲的霍利於2018年首次當選參議員，被共和黨視為後起之秀，他率先宣布將挑戰選舉人團投票，成為全國目光焦點。6日霍利走進國會大廈時，曾比出大拇指和揮拳為聚集在外的挺川抗議者歡呼。

霍利的政治導師、前密蘇里州參議員丹佛斯（John Danforth）7日表示，「支持霍利是我一生中最壞的決定。他刻意訴諸最糟糕的作法，試圖分裂我們，破壞了公眾對民主的信念。那是極大的傷害。」

密蘇里州喬布林市（Joplin）知名企業家韓福瑞斯（David Humphreys）曾經捐款數百萬元給霍利和其他共和黨候選人，這位大金主也指責霍利「不負責任、具煽動性和危險性的策略，煽動了整個美國的暴力與進一步的不和。」他指霍利是「政治機會主義者」，敦促參議院譴責他。

出版商西蒙舒斯特（Simon and Schuster）7日宣布取消推出即將付梓的霍利新書「大科技的暴政」（The Tyranny of Big Tech），指「他的角色對我們的民主和自由構成危險威脅。」

霍利以書面聲明回應，稱該決定是「對憲法第一修正案的直接攻擊」，他「將竭盡所能對抗這種取消文化，我們法庭見。」

南卡州共和黨參議員葛理漢在國會暴動事件發生當晚公開與川普決裂，他說川普「曾是很重要的總統。我曾經很想幫忙。但發生今天這樣的事，我只能說，別再把我算在內。夠了，一切到此為止。」

葛理漢與川普「切割」後，8日在雷根國家機場遭到至少數十名川普支持者口頭騷擾，他們向他大吼「叛徒」、「騙子」。還有人上傳影片到推特，稱葛理漢在機場「犯了錯走在一群愛國者的身邊⋯⋯我們不會就此善罷甘休，等著遇上更多這樣的事。」