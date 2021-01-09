「考量進一步煽動暴力風險」… 川普私人帳戶 推特永久停用

挺川群眾6日衝入國會大廈並發生暴力衝突後，川普的推特、臉書及YouTube帳號紛紛遭到封鎖，上傳影片也被刪除。圖為川普尚未被停用推特。(路透)

國會暴亂事件落幕，川普 總統接連遭到社群平台終止權限；他多年來賴以最活躍的推特 8日宣布：「考量到進一步煽動暴力的風險，我們已經永久停用這個帳戶(@realDonaldTrump)。」

川普6日鼓吹川粉到國會示威，結果狀況失控，演變成有人喪命、國會遇襲的暴力衝突，推特6日宣布凍結川普推文權限12小時，8日下午再透過新聞稿宣布永久停用這個帳戶。

推特立即清空該帳號的全部推文，留下首頁的大頭照和並在底下標註此帳戶擁有8878萬名追蹤者；但他的公務帳號(@POTUS)並未被停用，目前還在運作。

川普帳號遭推特開鍘後，透過公務帳號貼出聲明反擊，又立即遭到刪除。

川普表示，推特越來越限制言論自由，「推特員工和民主黨、激進左翼合作，刪除我的帳戶，想讓我噤聲，但我有7500萬名偉大的愛國者投票支持我。」

川普預告他很快會有重大宣布，也在考慮不久的將來建立自己的平台，「我們不會沉默！」、「敬請關注！」

推特以兩則推文、五項理由解釋開鍘的決定；但川普8日推文說，「7500萬名投給我的美國 愛國者、『美國第一』、『讓美國再度偉大』，這將長久地會有一個巨大聲響，他們不會受到任何形式的不尊重或不公平對待。」

川普稍早在另一則推文說，「回答那些問我的人，我不會參加1月20日就職典禮。」

推特表示，川普聲明不參加就職典禮，讓支持者進一步確認選舉違法，且支持者據此推翻川普所說願有序交接政權，且這則推文可能被視為鼓勵那些考慮採取暴力行為的人：「因為川普不參加，所以就職典禮是一個『安全』的目標。」

推特說，川普以「愛國者」形容支持者，也會被理解為支持國會暴力犯罪行為；並稱支持者將不會受到任何形式的不尊重或不公平對待，這被進一步理解為川普不會促進有序政權交接，且他的計畫是繼續支持、授權和庇護那些相信川普才是勝選者的人。

推特表示，下一波武裝抗議計畫的聲音已經在推特等處擴散，包括打算在本月17日發動第二次攻擊美國國會。

推特表示，類似推文都可能引發模仿效應，鼓勵其他人複製類似6日的國會山莊暴力，基於這些原因，推特決定永久停用川普的帳號。

此外，推特8日也移除了川普親信的帳號，包括前白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)及川普律師鮑威爾(Sidney Powell)，推特表示，這是因為他們在推特上鼓吹極右派陰謀論團體匿名者Q(QAnon)。

在川普推特帳號遭停用後，參議員史考特(Rick Scott)推文聲援川普，批評推特只敢停用川普帳號，卻允許中國人公開談論種族滅絕，允許什葉派阿圖拉(Ayatollah)公開討論如何把以色列從地圖上抹去，推特又要如何自圓其說呢？推特對保守派的攻擊是可恥的。