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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

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由副總統成為代理總統 憲法第25修正案迄今未用過

記者胡玉立／綜合報導

憲法第25修正案(25th Amendment)允許副總統與內閣多數成員宣布總統不適任，然後由副總統成為代理總統。但修正案相關條款迄今未曾動用過。以下是「美聯社」對第25修正案主要重點的說明：

為何有此修正案？

1963年甘迺迪總統遇刺身亡事件，促使此修正案提出闡述總統失能或死亡時的總統繼任計畫。詹森總統(Lyndon Johnson)總統1965年發表國情咨文承諾「立法確保總統失能或死亡時，領導權必獲延續。」此案在同年獲國會通過，1967年獲批准生效。

第25修正案曾否使用過？

有總統曾暫時放棄權力，但事例短暫且屬自願；例如總統接受醫療程序時。2002年，前總統布希(George W. Bush)為進行結腸鏡檢查接受麻醉，曾率先使用修正案第三節，將權力暫交副總統錢尼(Dick Cheney)。修正案第四節允許內閣宣布總統不適任，但該條款從未援引使用。

內閣如何宣布總統不適任？

第25修正案第四節羅列若總統無法履行職責卻不將權力移交副總統，會發生什麼狀況。副總統和多數內閣成員可以宣布總統不適任，然後致函眾院議長和參院臨時主席表明此事，副總統即會成為代理總統。

總統也可致函說自己適任。但若副總統和內閣多數成員不同意，他們可在四天內向國會發出另一封信。國會此時須投票表決。除非國會參、眾兩院表決有三分之二投票同意總統不適任，否則總統將恢復其職權。

是否還有其他相關法律？

第25修正案第四節還賦予國會權力設立一「主體」，在副總統支持下，由該主體宣布總統不適任，由副總統接任理總統。但國會從未設置此主體。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)去年10月曾宣布立法，提議設立委員會來實踐此一主體角色。該立法將成立一個由參、眾院領袖選出的16人兩黨委員會；成員包括四位內科醫生、四位精神科醫生和八位退休公眾人物，如前總統、前副總統和國務卿等。這些成員將選出第17位成員擔任主席。委員會成立後，國會將可通過決議，要求委員會成員檢查總統，確定總統是否無能並進行報告。

眾院 投票 參院

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