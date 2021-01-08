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臉書開鍘！查克柏格：川普臉書至少停權到任期結束

記者顏伶如／綜合報導
挺川群眾6日衝入國會大廈並發生暴力衝突後，川普的推特、臉書及YouTube帳號紛紛遭到封鎖，上傳影片也被刪除。圖為川普的推特帳號。(路透)
挺川群眾6日衝入國會大廈並發生暴力衝突後，川普的推特、臉書及YouTube帳號紛紛遭到封鎖，上傳影片也被刪除。圖為川普的推特帳號。(路透)

多年來，川普總統游走社群網站規範邊緣，到頭來都只受到輕罰，但這次終於踢到鐵板，社群網站擺出強硬姿態，讓川普頓失與支持者喊話的平台，彷彿沒有了掌握已久的擴音器。臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)7日發表聲明指出，川普在臉書旗下所有平台的帳號，包括Instagram在內，都將持續停權至少到總統任期結束。

挺川群眾6日衝入國會大廈並發生暴力衝突後，川普的推特、臉書及YouTube帳號紛紛遭到封鎖，上傳影片也被刪除。

查克柏格在聲明中說：「過去24小時發生駭人聽聞的事件，顯然證明川普意圖使用剩下的任期時間，破壞與繼任者拜登之間的和平、合法政權移交。」

他說：「我們相信，允許川普在接下來這段時間繼續使用我們的服務，風險實在太高。」他指出，已將川普臉書、Instagram的帳號無限期(indefinitely)封鎖，至少到未來兩周政權和平移交落幕。

過去幾年，社群媒體給予川普特殊待遇，儘管川普一再觸犯使用規定，社群網站高層主管卻睜一隻眼閉一隻眼，找藉口解釋為何允許川普繼續透過平台發聲，只在川普推文加註警語了事。

不過，國會大廈6日一度遭暴民攻占後，社群網站終於有了積極作為。

川普影片6日被推特、臉書及YouTube移除，推特更將川普帳號封鎖12小時，理由是違反使用規定。YouTube在7日表示，如果任何頻道宣揚不實內容，影片都會遭到移除。

多位推特、臉書員工匿名接受「紐約時報」訪問時均指出，從公司內部討論研判，接下來可能下令永久關閉川普帳號，原因在於如果讓川普繼續宣揚暴力，風險太大，而且很少有人相信，暫時封鎖帳號就能讓川普從此住手，不再煽動騷亂。

川普 社群網站 臉書

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