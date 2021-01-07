民主黨喬州複選全勝 奪回參院 共和黨怪川普「搞砸」

33歲的奧薩夫成為喬州最年輕、也是首位猶太裔參議員。(Getty Images)

民主黨在喬治亞州6日的聯邦參議員複選中大獲全勝，獲得參院掌控權，33歲的奧薩夫(Jon Ossoff)成為喬州 最年輕、也是首位猶太裔參議員，沃諾克(Raphael Warnock)則是喬州首位非裔參議員；川普 總統憑空杜撰選舉舞弊陰謀論，導致沒有一位候選人的得票率過半；共和黨 官員、金主、顧問皆把敗選矛頭指向川普。

總統當選人拜登成為1992年首度在喬州獲勝的民主黨總統兩個月後，黨內同志奧薩夫和沃諾克分別擊潰尋求連任的共和黨參議員普度(David Perdue)和羅夫勒(Kelly Loeffler)；民主黨穩握喬州顯示過去堅定支持共和黨的喬州選民已隨著人口組成多元且受教程度提高而改變，可見的未來也將會是美國選舉主要的競爭之地。

沃諾克從政前為牧師，他在非裔民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)佈道的亞特蘭大教堂宣教；沃諾克6日勝選後矢言服務所有選民，無論選民是否投票支持他。

民主黨的沃諾克5日擊敗對手，成為喬州首位非裔聯邦參議員。(Getty Images )

他激動地回顧親身經歷美國夢的人生經驗，侃侃而談母親年輕時「曾替別人摘棉花」。

「因為這裡是美國，這雙曾經摘棉花的82歲雙手，拉拔她最年幼的兒子成為聯邦參議員。」沃諾克說：「今晚，我們用希望、努力和支持我們的人們證明，任何事都有可能。」

奧薩夫則表示，「這場選舉優歡健康、工作和喬州乃至全國人民的正義，無論你投我或反對我，我都將為在參院為你們服務，我將為國人服務。」

川普不斷宣揚選舉舞弊陰謀論，讓喬州複選蒙上陰影，沒有一位候選人的得票率超過50%。

共和黨的喬州選舉委員會主任史特林(Gabriel Sterling)說：「沒有任何違規的證據，我們看到的最大事情是，總統根據不存在的事實腦補選舉舞弊。」

喬州參院複選成為川普分裂總統任期內最黑暗的一天，共和黨內部撻伐聲浪四起。

許多過去在幕後的共和黨官員、金主和顧問紛紛批評川普搞砸共和黨在喬州參議員的複選，要求匿名的川普盟友、競選官員以不雅詞彙痛罵：「川普搞砸共和黨，總統讓人民不相信體制，讓候選人更難在該州立足。」

來源：世界新聞網