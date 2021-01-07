喬州首位非裔參議員 沃諾克當選感言：謝母親那雙手

民主黨籍的沃洛克(左)5日擊敗對手，成為喬治亞州首位非裔聯邦參議員。(Getty Images)

現年51歲的沃諾克(Raphael Warnock)將是喬治亞州第一位非裔 聯邦參議員 。出身貧窮的他，在6日宣布當選的網路直播中，提到自己年邁母親的雙手，寓意深重地表示，「那雙用了82年、曾經摘採別人棉花的手，在投票所摘選了她的小兒子擔任聯邦參議員。值此歷史性時刻，這看似不可能的旅程，只可能在美國發生。」

喬治亞州至今仍在全力擺脫奴隸制、種族隔離和種族不公義的黑暗歷史。從沃諾克的出身背景，的確難以想像他終得以代表喬州 走入華府參議院。

沃諾克在喬州沙凡納(Savannah)凱頓之家(Kayton Homes)公共住房長大，母親年少時曾在田裡採摘棉花和煙草；父親是傳教士，平日也曾須靠著把舊車拖到廢棄場賺錢養家。全家12個孩子中，沃諾克排名11， 是全家第一個擁有大學文憑者。

在父母的推動鼓勵下，沃諾克爭取到「裴爾助學金」(Pell Grant)和低利學生貸款，離開沙凡納，大學畢業、取得神學博士學位，然後在非裔民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)牧師曾講過道的亞特蘭大教會擔任首席牧師。

沃諾克並非第一個贏得全州選舉的喬州非裔候選人。1990年代，喬州選民已選出非裔總檢察長、州勞工廳長和州最高法院法官。但喬州聯邦參議員席位是最受矚目的政壇要職。

來源：世界新聞網頻道

亞特蘭大都會區底克甫郡(DeKalb)郡長當選人瑟蒙德(Michael Thurmond)表示：「路障已被踢翻，城牆也被擊破。從歷史來看，要是膚色不對，就算資格全部符合也沒用。那是為白人保留的辦公室。」

瑟蒙德是非裔民主黨人，曾任喬州勞工廳長，2010年競選過聯邦參議員。他將沃諾克的勝利歸功於喬州選民起而對抗刻板印象和老舊期望。

瑟蒙德說：「非裔選民做了許多政治預測家認為他們做不到的事：在決選中傾巢而出。」他同時指出，儘管保守黨撒錢大做宣傳，企圖將洛沃諾克打成激進派，但「白人不怕投票支持他，也確實令人驚訝。」

沃諾克在競選過程中，經常提及自己的父母和家庭背景。選前幾天，他在線上分享母親沃琳(Verlene Warnock)的照片和影片時表示，「她告訴我們，我們可以做任何想做的事。」沃諾克的父親已於2010年去世，享年93歲。