潘斯盟友花2.5萬元下廣告 強調對川普效忠

副總統潘斯。(路透)

國會6日將確認總統選舉結果，雖然部分共和黨參、眾議員將在會上挑戰選舉結果，但使用的策略在會議前夕仍不明確；知情人士指出，率領十餘名參議員 挑戰的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)當天將否決亞歷桑納州選舉人投票結果，密蘇里州國會參議員霍利(Josh Hawley)則將挑戰賓州選舉人票。

另方面，由於副總統潘斯在川普 總統壓力下，面臨選擇支持川普或憲法規定的抉擇；潘斯盟友的一個保守派團體，最近花了2萬5000元在福斯新聞網(Fox News)購買時段，以川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)所在地佛州 棕櫚灘(Palm Beach)閱聽大眾為對象，播放強調潘斯對川普忠心耿耿的廣告。

先前媒體報導傳出，川普曾抱怨潘斯在選後出力不夠，未能幫忙推翻選舉結果；彭博新聞(Bloomberg)4日報導，日前川普在海湖莊園過聖誕節期間，由潘斯盟友率領的保守派組織「成長協會」(Club for Growth)購買了福斯新聞網在佛州當地播放的廣告時段，透過廣告內容對川普隔空喊話，強調潘斯對川普絕對效忠。