國會認證選舉人票前夕 川普訴訟又敗了

國會兩院聯席會議6日將正式認證民主黨拜登為新任總統。(路透)

多達36名共和黨 國會議員6日將最後一搏，挑戰國會認證2020年總統大選的選舉人團投票 結果；但在國會投票前，川普 總統陣營控告各州選舉結果再遭滑鐵盧，聯邦地區法院法官柯翰(Mark H. Cohen)5日裁定，拒絕川普提起的取消認證喬州選舉結果動議，認定民主黨總統當選人拜登在喬州獲勝是依據喬州州法的有效行為。

川普團隊在選後於多州提出推翻選舉結果的訴訟，屢訴屢敗，5日再添一筆；聯邦法官柯翰5日召開遠端聆訊，但川普律師團隊未同意公眾瀏覽聽證會進行。

法官表示，此案宣稱「非法投票」毫無基礎，全美許多法院也已駁回此說法；代表喬州政府的律師則說，此案「充斥沒有事實指控的訴訟，不應該侵蝕我們的民主。」

國會6日開會計算並確認各州的選舉人票，在近期選舉中，敗選政黨的眾議員常會依循1880年代選舉程序法賦予議員的權力，象徵性地挑戰選舉結果，但參議員加入挑戰行列較為少見；今年密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)和德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)領導挑戰，並呼籲緊急審核是否存在選舉舞弊。

尷尬／潘斯告知川普：我無權改變選舉結果

各州迄今未發現選舉舞弊的證據，但川普總統則持續利用各項手段，確保自己能繼續留在白宮；但國會終將認證拜登當選，副總統潘斯也因此被置於尷尬地位，因為他作為參院議長，最終仍將宣布拜登勝選。

華郵報導，潘斯已告知川普，他依法無權推翻拜登在各州的選舉人票結果，幕僚也表示，潘斯將扮演敷衍應付(perfunctory)的角色。

各州去年11、12月先後認證選舉結果，選舉人團上月14日根據各州選舉結果投票，國會6日召開聯席會議，進行形式上的計票，確定當選人；會中將根據州名字母順序，依序宣讀各州計票結果，並投票接受該州的選舉結果。

耗時／12共和黨參議員 不理勸阻提出挑戰

在挑戰選舉結果的部分，參眾兩院至少要有一名議員反對該州的選舉人；目前已有逾24名共和黨眾議員表態，將試圖挑戰選舉結果；另有12名共和黨參議員不理會參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)勸阻，表態將附議。

議員毋須解釋反對的原因，但需以書面表示反對；若有人反對該州選舉人投票結果，聯席會議將暫時分開，就反對意見投票，每一次反對都有長達兩個小時的辯論時間。

川普輸掉六個搖擺州，分散在字母序列，從亞利桑納(A字母)到威斯康辛(W字母)，因此議員們提出挑戰的程序恐怕會拖得很久。

假設共和黨參眾議員要挑戰亞利桑納州的計票結果，參院將辯論此異議兩小時並投票，眾院亦然，但礙於目前眾院由民主黨掌握，此挑戰案將胎死腹中；參院共和黨領袖雖然無法號召黨內團結，但最終仍會投票確認拜登當選。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)表示，任何挑戰都無濟於事；參議員羅穆尼(Mitt Romney)和賽瑟(Ben Sasse)則批評同僚，挑戰國會認證選舉結果「危險」。