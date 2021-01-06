我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

國會認證選舉人票前夕 川普訴訟又敗了

編譯陳韻涵／綜合5日電
國會兩院聯席會議6日將正式認證民主黨拜登為新任總統。(路透)
國會兩院聯席會議6日將正式認證民主黨拜登為新任總統。(路透)

多達36名共和黨國會議員6日將最後一搏，挑戰國會認證2020年總統大選的選舉人團投票結果；但在國會投票前，川普總統陣營控告各州選舉結果再遭滑鐵盧，聯邦地區法院法官柯翰(Mark H. Cohen)5日裁定，拒絕川普提起的取消認證喬州選舉結果動議，認定民主黨總統當選人拜登在喬州獲勝是依據喬州州法的有效行為。

川普團隊在選後於多州提出推翻選舉結果的訴訟，屢訴屢敗，5日再添一筆；聯邦法官柯翰5日召開遠端聆訊，但川普律師團隊未同意公眾瀏覽聽證會進行。

法官表示，此案宣稱「非法投票」毫無基礎，全美許多法院也已駁回此說法；代表喬州政府的律師則說，此案「充斥沒有事實指控的訴訟，不應該侵蝕我們的民主。」

國會6日開會計算並確認各州的選舉人票，在近期選舉中，敗選政黨的眾議員常會依循1880年代選舉程序法賦予議員的權力，象徵性地挑戰選舉結果，但參議員加入挑戰行列較為少見；今年密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)和德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)領導挑戰，並呼籲緊急審核是否存在選舉舞弊。

尷尬／潘斯告知川普：我無權改變選舉結果

各州迄今未發現選舉舞弊的證據，但川普總統則持續利用各項手段，確保自己能繼續留在白宮；但國會終將認證拜登當選，副總統潘斯也因此被置於尷尬地位，因為他作為參院議長，最終仍將宣布拜登勝選。

華郵報導，潘斯已告知川普，他依法無權推翻拜登在各州的選舉人票結果，幕僚也表示，潘斯將扮演敷衍應付(perfunctory)的角色。

各州去年11、12月先後認證選舉結果，選舉人團上月14日根據各州選舉結果投票，國會6日召開聯席會議，進行形式上的計票，確定當選人；會中將根據州名字母順序，依序宣讀各州計票結果，並投票接受該州的選舉結果。

耗時／12共和黨參議員 不理勸阻提出挑戰

在挑戰選舉結果的部分，參眾兩院至少要有一名議員反對該州的選舉人；目前已有逾24名共和黨眾議員表態，將試圖挑戰選舉結果；另有12名共和黨參議員不理會參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)勸阻，表態將附議。

議員毋須解釋反對的原因，但需以書面表示反對；若有人反對該州選舉人投票結果，聯席會議將暫時分開，就反對意見投票，每一次反對都有長達兩個小時的辯論時間。

川普輸掉六個搖擺州，分散在字母序列，從亞利桑納(A字母)到威斯康辛(W字母)，因此議員們提出挑戰的程序恐怕會拖得很久。

假設共和黨參眾議員要挑戰亞利桑納州的計票結果，參院將辯論此異議兩小時並投票，眾院亦然，但礙於目前眾院由民主黨掌握，此挑戰案將胎死腹中；參院共和黨領袖雖然無法號召黨內團結，但最終仍會投票確認拜登當選。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)表示，任何挑戰都無濟於事；參議員羅穆尼(Mitt Romney)和賽瑟(Ben Sasse)則批評同僚，挑戰國會認證選舉結果「危險」。

去年11月大選結果，各州選舉人均正式驗證通過，6日在國會兩院聯席會議上進行正式驗...
去年11月大選結果，各州選舉人均正式驗證通過，6日在國會兩院聯席會議上進行正式驗證後，宣布民主黨拜登為下任總統。圖為密西根州選舉人沃頓上月14日在密州首府蘭辛市簽名驗證。(路透)

投票 川普 共和黨

上一則

美國郵政遞送延誤 喬州複選結果還得等

下一則

國會今認證拜登勝選…川普施壓翻盤 潘斯說不

延伸閱讀

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
拜登就職日 川普去蘇格蘭打球？蘇首席大臣：不准入境

拜登就職日 川普去蘇格蘭打球？蘇首席大臣：不准入境
CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選
潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普

潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2082萬確診 洛杉磯郡逼近83萬

2021-01-05 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell，圖） 在院會表示，反對2000美元的紓困提案。紓困金額之爭成了美國總統川普與所屬政黨的茶壺風暴。美聯社

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

2020-12-29 16:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說