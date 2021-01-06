新聞透視／川普對潘斯「忠誠審查」也是對美國的民主測試

圖為各自戴著口罩的潘斯副總統與拜登，去年出席紐約市的九一一追思會。(美聯社)

儘管白宮幕僚再三向川普 解釋，身兼參議院「議長」的潘斯，無法獨力推翻選舉人團的投票結果，川普仍堅持，潘斯應該拒絕這項包含選舉舞弊的總統大選結果，並暗示這是「忠誠檢查」；其實，這也是對美國 民主的一次壓力測試。

川普自選前就不斷宣傳「選舉可能被民主黨偷走」，預埋拒絕認輸的伏筆；選後迄不認輸，在各地發動法律戰，雖也是川普的合法權利，但要求州務卿扭轉選舉結果、副總統推翻選舉人團投票結果，都顯示他反民主甚至違法。

為了個人得失，川普不惜成為最大假訊息傳播中心；即便司法部說了「沒有足以影響選舉結果的大規模舞弊」，川普仍不斷在推特散布不實訊息，藉此與支持者抱團取暖；對於公開反對川普的麥康諾、柯頓和喬治亞州務卿拉芬斯伯格，他毫不客氣點名批判。

川普及其扈從在法院屢戰屢敗，法律上完全站不住腳後，把1月6日的國會認證當成最後戰場，企圖曲解憲法第12修正案，寄希望於兼任參議院議長的副總統潘斯，要他配合川普需求，宣布選舉人票無效。

副總統在憲法第12修正案，就只有計算選舉人票數的儀式性功能；除非潘斯不顧自己令名，願意陪著川普及其扈從充當跳梁小丑搞笑，否則亦將徒勞無功。

遺憾的是，包括百餘名國會議員在內不少共和黨 徒仍選擇與川普沆瀣一氣，也反映了政客對川普的懼怕、算計與利用；這些人都曾宣示效忠美國與憲法，如今正是檢驗的好時機。

川普說有選舉舞弊，多數共和黨政客保持沈默觀察情勢；麥康諾堅持到最後一刻，選舉人團都選出結果，才公開祝賀拜登當選；立場尷尬的潘斯，決定出面主持計票聯席會議，但歡迎國會議員提出異議與證據，將舉證責任和混亂歸因到所有提案的國會議員身上，莫不與他個人爭取總統大位有關。

願為川普挺身而出的，克魯茲和霍利也有意爭取2024總統大選門票，反對者柯頓亦然。

扣除那些有意爭取大位者，挺川的眾議員格林表示應取消認可總統選舉結果，但不包括同時舉行的眾議員選舉。試想，一場同時同地舉行的選舉，惡意選民有意識地「只在總統大選作弊」是何等場面？

在反對意見中，圖米稱捍衛政府體制、波特曼說「選出美國總統的是選舉人團，不是國會」，這些看起來較符合老牌民主想像的意見；但其中圖米已準備退休，無後顧之憂。

美國自恃的老牌民主機制，不敵站在川普背後誰也說不清有多少的鐵粉；有意競選總統的、考慮連任議員的，都在打擦邊球，沒人談憲法或民主價值，也不期待此舉真正奏效，只想給川普一個象徵性支持。這些算計的背後，凸顯「選票才是硬道理」，川普有句話真沒說錯「這真是個沼澤」，一個被川普利用的沼澤。

共和黨已經啟動接班人之戰，「川普幽靈」也在這個百年大黨上盤旋不去；兩黨制衡是美國民主的基本精神，民主黨坐看共和黨裂解大戲。