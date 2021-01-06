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別耽擱了！微軟、高盛等執行長致函國會「承認拜登當選」

記者顏伶如／綜合報導
去年11月大選結果，各州選舉人均正式驗證通過，6日在國會兩院聯席會議上進行正式驗證後，宣布民主黨拜登為下任總統。圖為密西根州選舉人團上 月14日在密州首府蘭辛市開會簽名驗證。(路透)
去年11月大選結果，各州選舉人均正式驗證通過，6日在國會兩院聯席會議上進行正式驗證後，宣布民主黨拜登為下任總統。圖為密西根州選舉人團上 月14日在密州首府蘭辛市開會簽名驗證。(路透)

包括微軟公司(Microsoft)、高盛集團(Goldman Sachs)、美國運通(American Express)、梅西百貨公司(Macy's)在內近200家企業執行長，4日聯名致函國會，呼籲接受選舉人團投票結果已確認拜登當選的事實，不要在6日的參眾兩院聯合會議上再有任何拖延；信中指出：「總統大選結果早就出爐了，如今已經到了我們國家繼續往前走的時候。」

聯名信中指出，選舉人團投票結果是拜登與賀錦麗勝選，多起選舉訴訟都已被法院駁回，國會6日應該確認選舉人票投票結果，「任何企圖阻撓或拖延如此程序，對於我們的民主精神都是無益的。」

信中寫道，拜登政府面臨著迫切任務，要擊敗新冠病毒疫情，並讓疫情期間數千萬美國失業民眾恢復生計，「就在我們面臨著現代史上最慘重的公共衛生與經濟危機之際，經過合法選舉產生的民意領袖，應該受到全體人民的尊重及跨黨派的支持。」

企業家們在聯名信結尾指出：「政權和平轉移不應該再有任何耽擱。」

參加聯署的包括全球最大資產管理公司貝萊德集團(BlackRock)執行長芬克(Laruence D. Fink)、雅詩蘭黛公司主席勞德(Estée Lauder)、微軟公司主席史密斯(Brad Smith)、高盛主席兼執行長索羅門(David M. Solomon)、輝瑞藥廠(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)、萬事達卡(Mastercard)執行主席班加(Ajay Banga)、美國運通執行長史奎瑞(Stephen J. Squeri)。

另外，安侯建業(KPMG)美國主席兼執行長、德勤會計師事務所(Deloitte)執行長，以及捷藍航空公司、聯合航空公司(United Airlines)、薩克斯第五大道百貨公司(Saks Fifth Avenue)、Lyft共乘車公司等大企業執行長也參予聯署。

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