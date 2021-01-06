「逮捕川普」伊朗要求國際刑警組織 發布紅色通緝令

伊朗 5日再度聲請國際刑警組織(Interpol)發布紅色通緝令，逮捕即將卸任的美國 總統川普 及其他47名美方官員，罪名是2020年鎖定並狙殺伊朗將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)；但國際刑警組織重申，不會因政治或軍事考量而發布紅色通緝令。

全國公共廣播電台(NPR)5日報導，伊朗司法部發言人艾斯邁里(Gholamhossein Esmaili)指責川普是謀殺蘇雷曼尼的「禍首元凶」；艾斯邁里在新聞簡報會上表示，德黑蘭已向國際刑警組織遞狀，要求發布紅色通緝令，追捕涉嫌刺殺蘇雷曼尼烈士的48人，包括美國總統、五角大廈及駐中東地區司令官等官員。

艾斯邁里指責說，刺殺蘇雷曼尼犯下「恐怖罪行」。

川普、前國務卿龐培歐及前國防部長艾思博均表示，蘇雷曼尼是伊朗戰略的主持人，擘畫各種戰爭，牽涉到美國，因此鎖定並狙殺蘇雷曼尼是先發制人，以絕後患。

川普形容，蘇雷曼尼一直出謀策畫，想攻擊美國利益，邪惡且迫在眉睫；但聯合國調查員2020年夏天指出，美國在伊拉克首都巴格達炸死蘇雷曼尼，「不合國際法，專斷橫行」，同時侵犯到伊拉克主權。

紅色通緝令乃是要求全世界執法機構協助，揪出並逮捕逃犯，以便起訴或發監服刑。

國際刑警組織秘書長表示，其憲章有規定：本質上為政治、軍事、宗教或種族的事，嚴格禁止組織干涉或採取行動。

伊朗去年6月首度要求逮捕川普，德黑蘭當局在紀念蘇雷曼尼等人殉難一周年時表示，不會停止追捕川普，就算他本月稍晚卸任美國總統也一樣。

伊朗司法部長萊西(Ebrahim Raisi)表示，不管川普是不是美國總統，坐在什麼位子，都得為屠殺蘇雷曼尼等人付出代價。