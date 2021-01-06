國會今認證拜登勝選…川普施壓翻盤 潘斯說不

喬治亞州聯邦參議員複選投票結束後，工作人員整理選票計票。(美聯社)

國會6日將舉行聯席會議，認證總統大選結果，川普 總統寄望主持該會、身兼聯邦參院議長的副總統潘斯，聲稱「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人」；紐約時報5日報導，潘斯5日已委婉告訴川普，自己沒有權力擋下國會認證拜登勝選。

親近潘斯人士也透露，潘斯已決定「在避免自毀前程的前提下保持忠誠」，中立主持會議，接受議員提出異議，川普的期待可能落空。

消息人士透露，過去幾天，川普加強對潘斯施壓，要求潘斯幫忙為「被偷走的選舉結果」翻盤，川普也警告潘斯，如果拒絕阻擋選舉人票確認，在政治上將鑄成大錯。

據透露，潘斯5日在會議中委婉告訴川普，身為副總統所擁有的權限，並不足以改變國會確認選舉人票的程序。

潘斯對川普解釋，雖然某些外部人士聲稱，副總統有權改變國會確認選舉人票的過程，但他獲得白宮律師辦公室告知則是，副總統並無此權限。潘斯本周稍早曾與共和黨 籍參議員 會面，討論6日議程。

潘斯美東時間5日晚間8時左右離開白宮，這個時間點意味著還沒來得及跟川普一起觀看喬治亞州兩席參議員複選開票結果。

消息人士指出，潘斯沒有與川普一起看喬州複選開票，凸顯了目前兩人之間的尷尬處境，川普對潘斯在6日會議不願扮演積極角色，越來越感到沮喪。據指出，潘斯與川普5日稍早曾共進晚餐。

川普力促共和黨議員挺身為其奮戰，對選舉人團投票結果提出異議，也在推特自行將潘斯權力，從只有儀式功能的「會議主席」，上綱到「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人團。」

目前已有超過百位的共和黨聯邦眾議員與13位參議員稱願支持川普主張，就亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州、內華達州與威斯康辛州等選舉人提出異議。

川普4日晚間在喬治亞州助選時表示，「我希望潘斯應為我們肩負此事(推翻選舉人團投票結果)，他是個很棒的人，當然若他不這麼做，我就不會像以前一樣那麼喜歡他。」

川普更在推特預告，6日上午11時將對聚集在華府參加挺川示威的民眾發表演說；此舉勢將進一步激化支持者情緒，企圖施壓開會中的國會議員。

親近潘斯人士表示，潘斯近日與共和黨內熟悉議事規則的國會議員開會，熟悉流程和規則；潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)表示，潘斯向數百萬名美國民眾表達了對這次選舉舞弊行為的關切，他也歡迎所有國會議員在6日提出異議和進一步提出相關證據。

根據法律規定，國會6日舉行聯席會議時，可由一名參議員和一名眾議員共同提出異議；只要有人異議，則必須舉行兩小時的辯論和兩院各自表決；在獲得兩院多數同意後，才能反對地方州提報的選舉結果。

多數美國媒體均認為，民主黨掌握眾院，共和黨雖然在參院占多數，但分裂的狀況下，任何挑戰都不會成功。