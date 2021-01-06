我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

國會今認證拜登勝選…川普施壓翻盤 潘斯說不

記者張文馨、顏伶如／綜合報導
喬治亞州聯邦參議員複選投票結束後，工作人員整理選票計票。(美聯社)
喬治亞州聯邦參議員複選投票結束後，工作人員整理選票計票。(美聯社)

國會6日將舉行聯席會議，認證總統大選結果，川普總統寄望主持該會、身兼聯邦參院議長的副總統潘斯，聲稱「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人」；紐約時報5日報導，潘斯5日已委婉告訴川普，自己沒有權力擋下國會認證拜登勝選。

親近潘斯人士也透露，潘斯已決定「在避免自毀前程的前提下保持忠誠」，中立主持會議，接受議員提出異議，川普的期待可能落空。

消息人士透露，過去幾天，川普加強對潘斯施壓，要求潘斯幫忙為「被偷走的選舉結果」翻盤，川普也警告潘斯，如果拒絕阻擋選舉人票確認，在政治上將鑄成大錯。

據透露，潘斯5日在會議中委婉告訴川普，身為副總統所擁有的權限，並不足以改變國會確認選舉人票的程序。

潘斯對川普解釋，雖然某些外部人士聲稱，副總統有權改變國會確認選舉人票的過程，但他獲得白宮律師辦公室告知則是，副總統並無此權限。潘斯本周稍早曾與共和黨參議員會面，討論6日議程。

潘斯美東時間5日晚間8時左右離開白宮，這個時間點意味著還沒來得及跟川普一起觀看喬治亞州兩席參議員複選開票結果。

消息人士指出，潘斯沒有與川普一起看喬州複選開票，凸顯了目前兩人之間的尷尬處境，川普對潘斯在6日會議不願扮演積極角色，越來越感到沮喪。據指出，潘斯與川普5日稍早曾共進晚餐。

川普力促共和黨議員挺身為其奮戰，對選舉人團投票結果提出異議，也在推特自行將潘斯權力，從只有儀式功能的「會議主席」，上綱到「副總統有權拒絕舞弊選出的選舉人團。」

目前已有超過百位的共和黨聯邦眾議員與13位參議員稱願支持川普主張，就亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州、內華達州與威斯康辛州等選舉人提出異議。

川普4日晚間在喬治亞州助選時表示，「我希望潘斯應為我們肩負此事(推翻選舉人團投票結果)，他是個很棒的人，當然若他不這麼做，我就不會像以前一樣那麼喜歡他。」

川普更在推特預告，6日上午11時將對聚集在華府參加挺川示威的民眾發表演說；此舉勢將進一步激化支持者情緒，企圖施壓開會中的國會議員。

親近潘斯人士表示，潘斯近日與共和黨內熟悉議事規則的國會議員開會，熟悉流程和規則；潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)表示，潘斯向數百萬名美國民眾表達了對這次選舉舞弊行為的關切，他也歡迎所有國會議員在6日提出異議和進一步提出相關證據。

根據法律規定，國會6日舉行聯席會議時，可由一名參議員和一名眾議員共同提出異議；只要有人異議，則必須舉行兩小時的辯論和兩院各自表決；在獲得兩院多數同意後，才能反對地方州提報的選舉結果。

多數美國媒體均認為，民主黨掌握眾院，共和黨雖然在參院占多數，但分裂的狀況下，任何挑戰都不會成功。

喬州複選投票在當晚7時結束後，工作人員整理選票計票。(美聯社)
喬州複選投票在當晚7時結束後，工作人員整理選票計票。(美聯社)
喬州選民5日投票。(美聯社)
喬州選民5日投票。(美聯社)

川普 共和黨 參議員

上一則

國會認證選舉人票前夕 川普訴訟又敗了

下一則

支付寶、微信支付、QQ等中國8個APP 川普令禁

延伸閱讀

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
拜登就職日 川普去蘇格蘭打球？蘇首席大臣：不准入境

拜登就職日 川普去蘇格蘭打球？蘇首席大臣：不准入境
CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選
潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普

潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2082萬確診 洛杉磯郡逼近83萬

2021-01-05 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell，圖） 在院會表示，反對2000美元的紓困提案。紓困金額之爭成了美國總統川普與所屬政黨的茶壺風暴。美聯社

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

2020-12-29 16:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說