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打完輝瑞疫苗48小時 葡萄牙女醫護暴斃

編譯林育正／綜合4日電

葡萄牙一名41歲無病史的醫護人員，在接種輝瑞(Pfizer)新冠疫苗後，卻在48小時後於元旦突然暴斃過世。

索尼婭‧阿西維多(Sonia Acevedo)接種48小時後陳屍於自家，調查單位將驗屍了解死因。阿西維任職於葡萄牙波圖的腫瘤研究中心(Portuguese Institute of Oncology)小兒科，在接種疫苗後，並沒有出現任何副作用。

她的父親阿比黎歐‧阿西維多(Abilio Acevedo)悲痛地向媒體表示：「她的健康狀況沒問題，沒有任何病史。她接種新冠疫苗後沒有出現身體不適的症狀，我根本不知道發生了什麼事。現在我只想要個答案，我要知道是什麼奪走我女兒的生命。」

索尼婭的工作單位證實她在12月30日施打了新冠疫苗，但在當下和接下來的幾個小時，並沒有接獲她身體不適的通知。

腫瘤研究中心發布聲明表示：「2021年1月1日，我們一名營運助理在接種疫苗後逝世。現在董事會也確認了這件悲劇，我們向家屬和親友致哀，對於她的離去感到不捨。死因的調查將按照既定程序進行。」

索尼婭在專門進行癌症研究和教育的腫瘤研究中心工作超過10年，在完成新冠疫苗接種後，她甚至把臉書的大頭照換成戴口罩的自拍照，並寫道「完成新冠疫苗注射」。

阿比黎歐告訴媒體，家人在跨年夜還一起共進午餐，卻在元旦早上接到女兒的死訊。她說：「女兒離開家後，沒想到就此天人永隔。」

索尼婭的女兒瓦妮亞‧菲格雷多(Vania Figueredo)表示，母親接種後，只抱怨注射的部位出現正常的些許不適，其他一切正常。腫瘤研究中心一共有538名醫護人員接種輝瑞疫苗。

葡萄牙的新冠肺炎疫情在聖誕節後也迎來一波高峰，全國人口1000萬出頭，目前有超過43萬人確診，近7200人死亡。

疫苗 腫瘤 索尼

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