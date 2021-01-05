我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

學英國延打疫苗更多人接種第1劑？佛奇：我不支持

編譯陳韻涵／綜合4日電
全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽上月14日優先接種輝瑞第一劑疫苗，4日接種第二劑疫苗，成為全美首位獲得完整免疫力的人。(路透)
全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽上月14日優先接種輝瑞第一劑疫苗，4日接種第二劑疫苗，成為全美首位獲得完整免疫力的人。(路透)

各國政府積極讓民眾接種新冠疫苗對抗病毒迅速擴散之際，科學家熱議為優先群體儲備第二劑疫苗是否明智，或讓更多人施打第一劑疫苗並延後第二劑疫苗注射的時間。

全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽(Sandra Lindsay)上月14日優先接種輝瑞(Pfizer)-BioNTech第一劑疫苗，4日接種第二劑疫苗，成為全美首位獲得完整免疫力的人。

不過，早在第一批疫苗配送之際，部分專家就已表態，最快培養全體免疫力的方式是讓更多人注射第一劑疫苗。

英國已選擇延後輝瑞和牛津-阿斯特捷利康(AstraZeneca)的第二劑疫苗，作為讓更多人能夠打一劑疫苗的選項。

美國官員則反對此方案，首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示：「我不支持，美方不會比照(英國)辦理。」

全美死亡人數驟增反映出很少人接種疫苗，遠低於川普政府原定去年底讓2000萬人接種的目標；截至4日，美國配發逾1540萬劑疫苗，但只有450萬人接種。

美國目前授權輝瑞和莫德納兩款疫苗，英國則允許輝瑞和阿斯特捷利康的疫苗給優先群體接種。

這些疫苗都有嚴密的保護機制，首次注射「教導」免疫系統認識新病毒，讓身體有時間「研究」這些物質後，第二劑疫苗協助免疫細胞再次記憶，增加免疫效力和時間。

部分專家如今討論，讓多人接種第一劑疫苗，能否更廣泛地保障更多人免於染疫。

這會大幅偏離聯邦政府原本的疫苗計畫，美國當局已配送第一劑疫苗並保留第二劑，但英國當局已有部分醫師被告知，延後輝瑞和阿斯特捷利康疫第二劑疫苗注射預約長達12周，好讓更多病患能打第一劑疫苗。

英國公衛專家表示，阿斯特捷利康疫苗在第一劑疫苗注射後的效能為73%，隔三周再注射第二劑；若病患接種第一劑而未接種第二劑，效能則會在首劑接種後12周失效。

全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽上月14日優先接種輝瑞第一劑疫苗，4日接種第二劑疫...
全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽上月14日優先接種輝瑞第一劑疫苗，4日接種第二劑疫苗，成為全美首位獲得完整免疫力的人。(Getty Images)

疫苗 英國 美國

上一則

打完輝瑞疫苗48小時 葡萄牙女醫護暴斃

下一則

亞裔基督徒選民 成喬州複選關鍵少數

延伸閱讀

疫苗接種進展慢 紐約州、佛州擬對醫院開罰

疫苗接種進展慢 紐約州、佛州擬對醫院開罰
英媒：葡萄牙醫護人員接種疫苗2天後暴斃 死因未明

英媒：葡萄牙醫護人員接種疫苗2天後暴斃 死因未明
莫德納2021疫苗產量 預估6億至10億劑

莫德納2021疫苗產量 預估6億至10億劑
菲國尚未核准疫苗 傳大批在菲中國人已接種

菲國尚未核准疫苗 傳大批在菲中國人已接種

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

2021-01-04 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡