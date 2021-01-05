學英國延打疫苗更多人接種第1劑？佛奇：我不支持

全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽上月14日優先接種輝瑞第一劑疫苗，4日接種第二劑疫苗，成為全美首位獲得完整免疫力的人。(路透)

各國政府積極讓民眾接種新冠疫苗 對抗病毒迅速擴散之際，科學家熱議為優先群體儲備第二劑疫苗是否明智，或讓更多人施打第一劑疫苗並延後第二劑疫苗注射的時間。

全美率先接種疫苗的紐約護士琳賽(Sandra Lindsay)上月14日優先接種輝瑞(Pfizer)-BioNTech第一劑疫苗，4日接種第二劑疫苗，成為全美首位獲得完整免疫力的人。

不過，早在第一批疫苗配送之際，部分專家就已表態，最快培養全體免疫力的方式是讓更多人注射第一劑疫苗。

英國 已選擇延後輝瑞和牛津-阿斯特捷利康(AstraZeneca)的第二劑疫苗，作為讓更多人能夠打一劑疫苗的選項。

美國 官員則反對此方案，首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示：「我不支持，美方不會比照(英國)辦理。」

全美死亡人數驟增反映出很少人接種疫苗，遠低於川普政府原定去年底讓2000萬人接種的目標；截至4日，美國配發逾1540萬劑疫苗，但只有450萬人接種。

美國目前授權輝瑞和莫德納兩款疫苗，英國則允許輝瑞和阿斯特捷利康的疫苗給優先群體接種。

這些疫苗都有嚴密的保護機制，首次注射「教導」免疫系統認識新病毒，讓身體有時間「研究」這些物質後，第二劑疫苗協助免疫細胞再次記憶，增加免疫效力和時間。

部分專家如今討論，讓多人接種第一劑疫苗，能否更廣泛地保障更多人免於染疫。

這會大幅偏離聯邦政府原本的疫苗計畫，美國當局已配送第一劑疫苗並保留第二劑，但英國當局已有部分醫師被告知，延後輝瑞和阿斯特捷利康疫第二劑疫苗注射預約長達12周，好讓更多病患能打第一劑疫苗。

英國公衛專家表示，阿斯特捷利康疫苗在第一劑疫苗注射後的效能為73%，隔三周再注射第二劑；若病患接種第一劑而未接種第二劑，效能則會在首劑接種後12周失效。