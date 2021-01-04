「挺川派」喬州眾議員格林 就職拒戴口罩惹議

獲陰謀論QAnon者支持的新科國會眾議員格林，3日在眾院宣誓就職時戴著「川普贏了」字樣的口罩。(路透)

支持右派陰謀論「匿名者Q」(QAnon)的共和黨 籍喬治亞州國會眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)不顧多名議員強烈要求，拒絕在3日宣誓就職典禮中配戴口罩，引起風波；科羅拉多州新科國會眾議員秀蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)取得83名共和黨同事聯署，獲准配槍到國會上班。

格林和其他參與就職典禮的共和黨議員被告知配戴口罩，但他們拒絕配合；支持川普 推翻大選結果的德州眾議員高梅特(Louie Gohmert)也沒戴口罩。

推特發照 戴川普獲勝口罩

格林挨批後，不甘示弱在推特上發布她戴著上頭寫有「川普獲勝」的黑色口罩，寫道：「我有口罩。」

Well I actually do have a mask. https://t.co/VnwOZlWUKO pic.twitter.com/rFZFhZRI0D — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 3, 2021

格林是著名的QAnon支持者，該陰謀論說法是川普總統被描繪成對抗兒童販運和深層政府的祕密戰士。

國會與最高法院主治醫師莫納漢(Brian Monahan)表示，多名眾議員已經因為可能出席國會活動，或投票選舉眾院議長，而接觸新冠病毒並接受隔離。

格林推文辯解，「眾院議長波洛西為了死守議事槌而改變新冠規則，當波洛西把確診的民主黨議員帶進國會並投票支持她時，沒人攻擊我是否戴口罩。」

格林暗諷的是民主黨國會議員摩爾(Gwen Moore)上月28日宣布確診，她本月3日表示已隔離兩周，引起人們揣測她究竟何時確診；儘管抱病，她仍徵詢醫師，能否安全出席就職典禮。

科羅拉多州新科國會眾議員波柏特，將獲准攜槍到國會上班。(Getty Images)

科州眾議員 爭取攜武上班

另外，33歲的科州保守派眾議員秀布波特取得83名現任及新科共和黨國會議員簽名聯署，呼籲眾院領導階層保留1967年豁免議員攜帶武器進入國會園區的規定。

21位民主黨議員呼籲改變這項規定，但波洛西2日並未改變此規範。

這項法規明定，聯邦或哥倫比亞特區的法規不能限制國會成員在辦公室或國會屬地攜帶武器；布波特是槍枝擁護者，且在科州擁有一間槍枝主題餐廳。