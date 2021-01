「挺川派」喬州眾議員格林 就職拒戴口罩惹議

支持右派陰謀論「匿名者Q」(QAnon)的共和黨 籍喬治亞州國會眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)不顧多名議員強烈要求,拒絕在3日宣誓就職典禮中配戴口罩,引起風波;科羅拉多州新科國會眾議員秀蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)取得83名共和黨同事聯署,獲准配槍到國會上班。

格林和其他參與就職典禮的共和黨議員被告知配戴口罩,但他們拒絕配合;支持川普 推翻大選結果的德州眾議員高梅特(Louie Gohmert)也沒戴口罩。

格林挨批後,不甘示弱在推特上發布她戴著上頭寫有「川普獲勝」的黑色口罩,寫道:「我有口罩。」

