我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

眾院民主黨輸掉11席 多數優勢縮小 將帶來政治不確定性

編譯林梅婕／綜合3日電
眾院議長的選舉中波洛西痛失五票民主黨議員，其中兩人跑票，三人僅投下「出席」票。圖為波洛西舉起象徵議權力的議事槌。(Getty Images)
眾院議長的選舉中波洛西痛失五票民主黨議員，其中兩人跑票，三人僅投下「出席」票。圖為波洛西舉起象徵議權力的議事槌。(Getty Images)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)3日雖然以些微之差成功連任，但民主黨在本屆眾院席次中一共輸掉11席，使多數優勢縮小，再加上目前參院席次未定，未來政治的不確定性恐怕提升。

民主黨本屆拿下眾院席次共222席，對上共和黨的212席雖然持續維持多數黨，但在眾院議長的選舉中波洛西卻痛失五票民主黨議員，其中兩人跑票，三人僅投下「出席」票。

然而，兩黨差距無論在參院和眾院都相當接近的情況下，待總統當選人拜登(Joe Biden)就職後，盼能有機會促使雙方走向較溫和的路線，舒緩過去四年兩黨間的緊張情勢。

兩黨領袖對這樣的局勢也樂觀其成，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示：「雖然過去我們有許多歧見，疫情重創全球後我們有更嚴重的問題必須面對；但我們仍抱持很大的希望，我相信2021年將會是光明的一年。」

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)也同樣對國會的新氣象抱持希望，並呼籲議員們扭轉歧見，「為民主黨與共和黨的合作開啟新的篇章」。

儘管波洛西順利連任，險些勝出的結果也將使她未來任期面臨更大的挑戰，投下「出席」一票、曾任歐巴馬政府國防官員的民主黨籍聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin)說：「這和私人恩怨無關，我只是表現選區的民意。」

不過民主黨黨內顯然已承擔不了分裂的風險，其內的紛爭也勢必有所妥協；民主黨進步派成員、聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)說：「在極些微的票數之差，我們差點就讓共和黨拿下議長，而承擔這樣後果的危險比我們任何人都還要大。」

民主黨 眾院 參院

上一則

「挺川派」喬州眾議員格林 就職拒戴口罩惹議

下一則

喬州參議員5日複選…反對認證拜登當選？共和黨大分裂

延伸閱讀

波洛西驚險連任 共和黨眾院領袖酸：有聽到民眾聲音嗎

波洛西驚險連任 共和黨眾院領袖酸：有聽到民眾聲音嗎
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
222:211 新國會開議 眾院兩黨最小差距 波洛西面臨艱鉅挑戰

222:211 新國會開議 眾院兩黨最小差距 波洛西面臨艱鉅挑戰
222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

熱門新聞

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

2021-01-04 03:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動