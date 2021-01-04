眾院民主黨輸掉11席 多數優勢縮小 將帶來政治不確定性

眾院議長的選舉中波洛西痛失五票民主黨議員，其中兩人跑票，三人僅投下「出席」票。圖為波洛西舉起象徵議權力的議事槌。(Getty Images)

眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)3日雖然以些微之差成功連任，但民主黨 在本屆眾院席次中一共輸掉11席，使多數優勢縮小，再加上目前參院 席次未定，未來政治的不確定性恐怕提升。

民主黨本屆拿下眾院席次共222席，對上共和黨的212席雖然持續維持多數黨，但在眾院議長的選舉中波洛西卻痛失五票民主黨議員，其中兩人跑票，三人僅投下「出席」票。

然而，兩黨差距無論在參院和眾院都相當接近的情況下，待總統當選人拜登(Joe Biden)就職後，盼能有機會促使雙方走向較溫和的路線，舒緩過去四年兩黨間的緊張情勢。

兩黨領袖對這樣的局勢也樂觀其成，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示：「雖然過去我們有許多歧見，疫情重創全球後我們有更嚴重的問題必須面對；但我們仍抱持很大的希望，我相信2021年將會是光明的一年。」

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)也同樣對國會的新氣象抱持希望，並呼籲議員們扭轉歧見，「為民主黨與共和黨的合作開啟新的篇章」。

儘管波洛西順利連任，險些勝出的結果也將使她未來任期面臨更大的挑戰，投下「出席」一票、曾任歐巴馬政府國防官員的民主黨籍聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin)說：「這和私人恩怨無關，我只是表現選區的民意。」

不過民主黨黨內顯然已承擔不了分裂的風險，其內的紛爭也勢必有所妥協；民主黨進步派成員、聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)說：「在極些微的票數之差，我們差點就讓共和黨拿下議長，而承擔這樣後果的危險比我們任何人都還要大。」