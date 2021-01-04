與拜登30年好交情 波洛西連任眾院議長 剋新冠、振經濟
曾任多年聯邦參議員及副總統的總統當選人拜登與眾院議長波洛西交情逾30年，雖然兩人談判風格不同，對待共和黨的態度也有軟硬差異，但咸信兩人能憑著互相信任，設法團結派系林立的民主黨聯盟，制定政策因應新冠肺炎疫情，提振疲軟的經濟。
華爾街日報(WSJ)報導，拜登及波洛西的助理與盟友表示，登上美國政壇最高峰的兩人都能在立場歧異的民主黨組成聯盟，拉攏溫和派與進步派；兩人施政的切入點在設法通過額外措施，克服新冠疫情，首先必須團結民主黨，但民主黨最愛內閧，光就擴大政府健保、該為克服氣候變化及制定刑事司法政策花多少錢，都吵個不休。
拜登、波洛西還得跟民主黨參院領袖舒默共事，才能讓大多數法案，在參院通過60票的門檻，而民主黨能否取得參院的控制權，端賴5日喬治亞州兩席參議員席次決選結果.
前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)形容，拜登與人談話，採紓緩策略，從不急著達成妥協，而波洛西就正式得多，追求期限前達成使命，但拜登與波洛西彼此信任。
參院多數黨領袖麥康諾的前副幕僚長庫馬爾(Rohit Kumar)指出，拜登與波洛西都曉得怎麼與共和黨磋商跨黨派協議，不過拜登中庸得多，更願意讓步妥協，波洛西就沒那個意願。
波洛西以擅長算票而聞名，能在黨籍眾議員間找出共識，碰到艱難票決時糾合全黨。相形之下，拜登在擔任參議員時代，擅長與共和黨搏感情，後來擔任副總統依然如此，讓某些民主黨員相當錯愕。
不少民主黨國會議員認為，黨高層太急著跟共和黨妥協，比方去年12月下旬兩黨磋商新冠紓困配套案就是如此。當時紐約州選出的聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就發推文說，兩黨一大差異便是共和黨會操控其右翼支持者，取得政策讓步，激發熱情，而民主黨則把自己左派支持者關進地下室，以為那樣可取得共和黨的善待。
歐巴馬時代白宮與國會聯絡官席利羅(Phil Schiliro)認為，未來拜登制定重大政策，一定不忘聽取波洛西的意見。長期擔任拜登策士的前參議員考夫曼(Ted Kaufman)表示，民主黨不像共和黨那般團結，但波洛西總能團結眾院民主黨議員，也就是靠著這股力量，幫忙拜登成為總統當選人。
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