與拜登30年好交情 波洛西連任眾院議長 剋新冠、振經濟

總統當選人拜登（右）與眾院議長波洛西（左）交情逾30年，圖為拜登與波洛西在德拉瓦州的威靈頓會面。（路透）

曾任多年聯邦參議員及副總統的總統當選人拜登 與眾院議長波洛西交情逾30年，雖然兩人談判風格不同，對待共和黨 的態度也有軟硬差異，但咸信兩人能憑著互相信任，設法團結派系林立的民主黨 聯盟，制定政策因應新冠肺炎疫情，提振疲軟的經濟。

華爾街日報(WSJ)報導，拜登及波洛西的助理與盟友表示，登上美國政壇最高峰的兩人都能在立場歧異的民主黨組成聯盟，拉攏溫和派與進步派；兩人施政的切入點在設法通過額外措施，克服新冠疫情，首先必須團結民主黨，但民主黨最愛內閧，光就擴大政府健保、該為克服氣候變化及制定刑事司法政策花多少錢，都吵個不休。

拜登、波洛西還得跟民主黨參院領袖舒默共事，才能讓大多數法案，在參院通過60票的門檻，而民主黨能否取得參院的控制權，端賴5日喬治亞州兩席參議員席次決選結果.

前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)形容，拜登與人談話，採紓緩策略，從不急著達成妥協，而波洛西就正式得多，追求期限前達成使命，但拜登與波洛西彼此信任。

參院多數黨領袖麥康諾的前副幕僚長庫馬爾(Rohit Kumar)指出，拜登與波洛西都曉得怎麼與共和黨磋商跨黨派協議，不過拜登中庸得多，更願意讓步妥協，波洛西就沒那個意願。

波洛西以擅長算票而聞名，能在黨籍眾議員間找出共識，碰到艱難票決時糾合全黨。相形之下，拜登在擔任參議員時代，擅長與共和黨搏感情，後來擔任副總統依然如此，讓某些民主黨員相當錯愕。

不少民主黨國會議員認為，黨高層太急著跟共和黨妥協，比方去年12月下旬兩黨磋商新冠紓困配套案就是如此。當時紐約州選出的聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就發推文說，兩黨一大差異便是共和黨會操控其右翼支持者，取得政策讓步，激發熱情，而民主黨則把自己左派支持者關進地下室，以為那樣可取得共和黨的善待。

歐巴馬時代白宮與國會聯絡官席利羅(Phil Schiliro)認為，未來拜登制定重大政策，一定不忘聽取波洛西的意見。長期擔任拜登策士的前參議員考夫曼(Ted Kaufman)表示，民主黨不像共和黨那般團結，但波洛西總能團結眾院民主黨議員，也就是靠著這股力量，幫忙拜登成為總統當選人。