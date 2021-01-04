民主黨失絕大多數優勢 波洛西驚險連任眾院議長

第117屆新國會參眾兩院3日正式開議，眾院原議長波洛西獲選繼續連任議長後，舉起象徵議權力的議事槌。(路透)

第117屆國會議員3日宣誓就職之後，眾院 旋即舉行選舉議長選舉。80歲的民主黨 籍加州聯邦眾議員 波洛西(Nancy Pelosi)以216票驚險獲得連任，邁入擔任眾院議長的個人第四任。不過，波洛西這次角逐議長較之前幾次面臨更多挑戰，成為過去25年當中，僅僅三位在議長選舉當中得票數未能突破218票的議長，另外兩人則是同為共和黨籍的金瑞契(Newt Gingrich)及萊恩(Paul Ryan)。

來源：C-SPAN YouTube頻道

擊敗新冠 國會優先要務

波洛西連任之後，宣布徹底擊敗新冠病毒，將是117屆國會「最為迫切的優先要務」。她說，眾院兩周前通過旨在對抗疫情、為美國勞工家庭提供紓困金的疫情緊急紓困法案，法案已經生效成為法律，「但是，我們還要做得更多，表彰我們的英雄」。

她表示，疫情的發生揭開了許多存在於美國社會、經濟層面的明顯不公平。她說：「我們必須伸張正義，包括經濟正義、醫療與種族正義，還有環保與氣候正義」。

在議長選舉中，共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)獲得共和黨籍議員一致支持，得票數為209票。共有五名民主黨籍聯邦眾議員並沒有投票支持波洛西，改投別人或只登記「出席」(present)。

2020年11月大選中，民主黨眾院席次縮水至少13席，波洛西率領的眾院民主黨團從上一屆的絕大多數優勢，剩下目前的222席，成為數十年來領先幅度最小的眾院多數黨。身為美國史上唯一一位女性眾院議長的波洛西先前表示，這將是她擔任眾院議長的最後一任。

民主黨眾議員席次意外大減，讓波洛西的領導力面臨外界質疑。然而，由於民主黨內找不到適當的替代人選，讓波洛西繼續擔任議長成為不得已的選項。民主黨籍賓州聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb)在議長選舉時，便把票投給了民主黨籍紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)。傑弗瑞斯被看好成為波洛西退休後的議長接班人。